Doi frati au fost scosi dintr-un helesteu, dupa ce ar fi cazut incercand sa isi recupereze mingea. Salvatorii continua resuscitarea copiilor

"In aceasta seara, politisti din cadrul Politiei Orasului Filiati au fost sesizati cu privire la faptul ca doi copii minori s-au inecat intr-un lac din extravilanul satului Racarii de Sus. La fata locului s-au deplasat politistii, care impreuna cu parintii minorilor au identificat si scos dintr-un helesteu ce apartine unui tanar de 22 de ani, din Filiasi, doi minori de 9 si 11 ani, din localitate", a transmis, duminica seara, Politia Judeteana Dolj.Helesteul este amplasat in extravilanul comunei Racarii de Sus, pe o proprietate privata si este prevazut cu indicatoare de avertizare.Acolo au ajuns si reprezentanti ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dolj (un echipaj SMURD si o autospeciala de pompieri) si o autospeciala a Serviciului de Ambulanta Dolj.Echipajele de interventie le-au facut manevre de resuscitare celor doi baieti, ulterior ei fiind transportati la spital , unde resuscitarea continua, conform protocolului.Potrivit politistilor, cei doi baieti sunt frati si s-ar fi jucat cu o minge, aceasta cazand in lac. Unul din ei ar fi incercat sa scoata mingea si ar fi cazut, celalalt ar fi incercat sa il scoata si a cazut si el.