Victime si agresori in acelasi timp. De ce trebuie sa-si plateasca doi ieseni cate 10.000 de euro despagubiri

Faptele s-au petrecut in urma cu 8 ani, cand Bucataru se afla impreuna cu fiica sa si cu un prieten in zona Minerva din Iasi. Cei doi barbati bausera si erau galagiosi. Timuc a intervenit, solicitandu-le sa o ia mai usor. De aici, scandalul, politistul chemand intariri.Bucataru l-a injurat, politistul l-a luat la sectie, unde l-ar fi batut. Au urmat acuzatii reciproce, de ultraj, respectiv purtare abuziva. In cele din urma, Parchetul de pe langa Judecatorie i-a trimis in judecata pe amandoi.Magistratii Judecatoriei au apreciat ca amandoi se fac in aproape aceeasi masura vinovati de incident. Ca urmare, le-au aplicat pedeapse similare. Marcel Bucataru a fost condamnat la 1 an si 6 luni de inchisoare cu suspendarea executarii pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani si la plata a 10.000 de euro catre Remus Timuc.La randu-i, acesta a fost condamnat la 1 an si 6 luni de inchisoare, dar cu suspendarea executarii pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani si jumatate ani, ca si la plata a 10.000 de euro catre Marcel Bucataru, cu titlu de daune morale.Amandoi au atacat sentinta, iar cazul va fi analizat la sfarsitul lunii viitoare de Curtea de Apel. Cu amandoi impricinatii in calitate de "inculpat apelant" si "parte civila", relateaza Ziarul de Iasi