Doi pinguini vaduvi care se imbratiseaza, una dintre cele mai apreciate fotografii ale anului 2020

Fotografia a fost facuta de Tobias Baumgaertner, la Melbourne. I s-a spus ca cei doi pinguini isi pierdusera recent partenerii si ca de multe ori pareau sa se consoleze unul pe celalalt. Fotograful german a castigat premiul Community Choice Award al revistei, potrivit bbc.com Melbourne are o colonie de aproximativ 1.400 de pinguini, cea mai mica specie avand doar 33 de centimetri. Colonia este monitorizata de voluntari."Un voluntar s-a apropiat de mine si mi-a spus ca pinguinul alb este o femela in varsta care si-a pierdut partenerul si ca a patit acelasi lucru si masculul mai tanar din stanga. De atunci, se intalnesc periodic, stau impreuna ore in sir, urmaresc luminile orasului si se mangaie unul pe altul", a scris fotograful pe Instagram.Tobias Baumgaertner a petrecut trei nopti cu colonia de pinguini inainte de a reusi sa faca fotografia.