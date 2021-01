Inca un primar a sarit randul la vaccinarea anti-COVID-19: "Incerc sa fiu un exemplu"

Alt primar s-a vaccinat anti COVID-19

E vorba de Felix Borcean, primarul municipiului Caransebes, care a postat pe Facebook o fotografie in care era surprins momentul imunizarii cu prima doza de vaccin anti COVID-19."Nu am incercat sa-i conving pe cei sceptici de importanta vaccinului, dar celor nehotarati le pot spune doar atat: nu doare deloc. Celor carcotasi: eu nu-mi risc viata pentru politica sau publicitate, ci incerc sa fiu un exemplu, de data asta pozitiv, ca negativ am fost destul. Cat despre istoricul vaccinurilor, la fel de simplu va spun ca ele au salvat omenirea si a crescut, semnificativ, speranta de viata, nu de moarte. Daca acum voi avea un cip implantat, niciun necaz, m-am obisnuit cu supravegherea de toate felurile", a scris Borcean pe Facebook.Primarul municipiului Caransebes si-a facut acest vaccin, desi nu se incadreaza in prima etapa de vaccinare care are loc in prezent si in care sunt incluse doar persoanele din categoria lucratorilor din domeniile sanatatii si social - sistem public si privat.Un caz similar s-a produs in judetul Calarasi, unde primarul localitatii Alexandru Odobesti, Niculae Eremia, s-a vaccinat anti COVID-19 si a postat pe Facebook o fotografie in acest sens."Am fost cu cadrele medicale la vaccinare, am intrebat daca exista posibilitatea sa fac si eu vaccinul. Mi s-a explicat ca nu se poate, dar daca ramane vreo doza disponibila dupa ce programatii sunt vaccinati, imi face si mie vaccinul. Pur si simplu am vrut sa dau un exemplu, nimic altceva. Nu am incercat sa iau altcuiva vaccinul", a declarat, pentru Ziare.com, primarul localitatii Alexandru Odobescu din judetul Calarasi, Niculae Eremia.CITESTE SI: