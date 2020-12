Doi profesori din Buzau, sot si sotie, au murit la scurt timp unul fata de celalalt dupa ce s-au infectat cu coronavirus

Surse medicale spun ca primul care a decedat a fost barbatul, in varsta de 68 de ani. Profesorul Iuga Constantin Cireasa avea afectiuni mai vechi si a murit in urma infectiei cu SARS-COV-2.Dupa mai putin de doua saptamani, a decedat si sotia sa, Violeta Cireasa, fost profesor de limba romana la Liceul Teoretic "Stefan cel Mare" din Ramnicu Sarat."Dragi prieteni ai Liceului Teoretic "Stefan cel Mare" suntem nevoiti sa aducem o noua veste trista! A trecut la cele vesnice si doamna profesoara de limba romana Cireasa Violeta, dupa o lupta apriga cu noul virus... Pentru cei care am cunoscut-o va ramane vesnic in amintire o doamna deosebita, delicata si cu un farmec aparte; o doamna profesoara mult indragita atat de elevi cat si de colegi! O rugaciune din suflet si un gand pios! Dumnezeu s-o odihneasca in pace printre ingeri! Ramas bun doamna profesoara!", este mesajul postat de conducerea Liceului Teoretic "Stefan cel Mare" din Ramnicu Sarat.CITESTE SI: