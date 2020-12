Doi schiori prinsi intr-o avalansa produsa in Muntii Fagaras s-au salvat singuri

Potrivit sursei citate, cealalta avalansa a fost declansata de sub Varful Paltinul, zona "balcoane", in zona fiind aproximativ 15 persoane, insa nimeni nu a fost prins sub zapada."Astazi (sambata n.r.) doi schiori au fost prinsi intr-o avalansa pe portiunea superioara in Valea Doamnei. Acestia au fost echipati complet, inclusiv cu rucsac cu airbag. Au reusit sa se salveze singuri, nefiind probleme medicale. Recomandarea noastra este sa verificati buletinul nivometeorologic, sa verificati toate informatiile din zilele anterioare si sa aveti echipament complet", transmite Salvamont Sibiu.