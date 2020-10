Doi soti din Dorohoi au intrat in pivnita si nu au mai iesit. S-au intoxicat cu dioxid de carbon de la mustul pus la fermentat

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

"In urma cu scurt timp, doi soti din Dorohoi au trecut printr-o situatie care se putea incheia dramatic! Persoanele (cu varste de 60, respectiv 64 ani), din municipiul Dorohoi, judetul Botosani, au fost la un pas sa-si piarda viata dupa ce au intrat in beciul unde au pus mustul la fermentat", a transmis, joi, IGSU.Prima care a intrat in beci a fost sotia. Pentru ca nu s-a mai intors in casa, unde era asteptata de sot si cateva rude venite in vizita, barbatul s-a dus sa o caute.Cateva clipe mai tarziu, acestia au fost gasiti in beciul casei si nu raspundeau la strigatele celor din jur."Intrucat au realizat pericolul, rudele au sunat dupa ajutor. La fata locului s-au deplasat doua echipaje din cadrul ISU Botosani, dintre care si o ambulanta SMURD. In sprijinul echipajelor ISU a intervenit si o ambulanta a Serviciului Judetean de Ambulanta. Cele doua persoane au fost scoase imediat din beci, fiind preluate de catre echipajele de prim ajutor care, dupa ce le-au administrat oxigen, le-au transportat la spital pentru ingrijiri medicale de specialitate", a mai transmis IGSU.In urma cercetarilor efectuate la fata locului s-a stabilit ca, cel mai probabil, cei doi s-au intoxicat cu dioxid de carbon."Nu toti oamenii stiu despre pericolul din timpul fermentarii mustului. Doar cateva minute de inhalare a dioxidului de carbon pot fi fatale. Butoaiele, depozitate in beciurile care nu au cai de aerisire, sunt un adevarat pericol. Efectele asupra organismului sunt cauzate de reducerea cantitatii de oxigen in spatiile inchise in care fermenteaza vinul. Dioxidul de carbon rezultat in urma fermentatiei alcoolice este imposibil de distins. El nu are miros sau culoare, iar in cateva minute poate deveni fatal. Pentru evitarea tragediilor, indemnul nostru este ca oamenii sa fie mult mai prudenti. Procesul de fermentare trebuie sa se realizeze in spatii deschise sau bine aerisite. Daca fermentarea se produce in spatii inchise, este interzisa intrarea fara o aerisire corespunzatoare a locatiei respective", a mai transmis IGSU.