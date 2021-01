Doi tineri au postat anunturi fictive privind inchirierea unor cabane in zone turistice din Cluj, Alba si Hunedoara. Prejudiciul depaseste 20.000 de lei

Tinerii ar fi inselat astfel mai multe persoane, prejudiciul fiind de circa 23.000 de lei. Potrivit Politiei Romane, joi, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Cluj au facut 6 perchezitii domiciliare, la persoane banuite de inselaciune, fals privind identitatea si uz de fals, in Bucuresti , Ramnicu Valcea si in judetul Arges."Din cercetari a reiesit ca, in perioada 31 decembrie 2020 - 3 ianuarie 2021, cei in cauza ar fi indus in eroare persoanele vatamate, prezentand diferite anunturi pe un site. Prin intermediul anunturilor, ar fi oferit spre inchiriere cabane, despre care persoanele banuite ar fi sustinut ca se afla in zone turistice din judetele Cluj, Alba si Hunedoara", arata sursa citata.Ei ar fi incasat diverse sume de bani pentru pretinsa inchiriere a cabanelor, prejudiciul fiind de aproximativ 23.000 de lei. De asemenea, pentru incheierea contractelor de inchiriere a spatiilor de cazare, un tanar de 28 de ani s-ar fi folosit de identitati false.In urma perchezitiilor, politistii au ridicat telefoane mobile, mai multe cartele de telefonie, laptop-uri si 2.000 de lei. Doi tineri, de 20 si 28 de ani, au fost retinuti pentru 24 de ore.