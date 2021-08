Tot mai multe oferte de muncă în străinătate pentru români, cu salarii de până la 15.000 de euro. Care sunt meseriile cele mai căutate

Salariul este cuprins între 10.000 şi 15.000 de euro brut pe lună.Aceeaşi sumă se oferă în Franţa pentru un medic stomatolog, cu experienţă de minim doi ani şi vorbitor de franceză. Potrivit bestjobs, în mai multe ţări din Europa au crescut şi cererile pentru asistenţi medicali şi personal de îngrijire la domiciliu , salariile fiind de 2.500 – 3.000 de euro pe lună.De asemenea, un start-up din Germania din domeniul fine-tech (cripto-curency) caută în România un inginer IT căruia îi oferă un salariu de 6.000 de euro pe lună. Job-ul poate fp făcut remote, de acasă.Tot pentru Germania se caută instalatori, pentru Belgia se caută şoferi de camion cu macara, iar pentru Irlanda se caută sudori. Salariile variază între 2.000 şi 2.500 de euro pe lună.În ceea ce priveşte topul angajărilor din această săptămână în funcţie de industrie, pe primul loc au fost vânzările, unde s-au recrutat reprezentanţi vânzări, consultanţi vânzări sau asistenţi vânzări, arată datele bestjobs. Pe locul doi s-a situat domeniul finanţe / contabilitate, unde s-au căutat contabili şi specialişti (financiar, facturare, procesare plăţi). Podiumul este completat de specialişti / tehnicieni – s-au căutat electricieni, mecanici, ingineri de producţie.Cel mai bun oraş pentru angajări a fost săptămâna aceasta Timişoara, care a detronat Bucureştiul. În acelaşi timp, notează bestjobs, Braşovul a înregistrat o uşoară scădere în materie de cerere – ofertă de job-uri, dar şi-a păstrat poziţia în top 5 oraşe ca număr de angajări.Angajatorul cu cele mai multe aplicări săptămâna aceasta a fost o companie full-service de market research cu oferte de job-uri de operatori call-center.În schimb, job-ul cu cele mai multe aplicări a fost unul de manager de producţie, pentru care şi-au depus CV-ul 290 de candidaţi. Condiţiile minime pentru angajare sunt studiile superioare tehnice, o experienţă minimă de zece ani în mediul industrial (producţie de masă) şi cinci ani într-un rol de coordonare a activităţii de producţie. Pachetul de angajare include relocare la Ploieşti.Topul celor mai dorite domenii pentru job-uri remote a fost deschis săptămâna aceasta, arată bestjobs, de call center / client service. Pe locul doi a fost domeniul financiar / contabilitate, urmat de IT / telecom, de vânzări şi de management.În ceea ce priveşte topul oraşelor cu cea mai mare ofertă de muncă, acesta a rămas relativ neschimbat, fiind deschis de Bucureşti, urmat, în ordine, de Timişoara, Cluj-Napoca, Iaşi şi Braşov. Clasamentul se păstrează şi când vine vorba de cererea de locuri de muncă. La acest capitol, cele mai dorite, dar şi cele mai ofertante domenii sunt vânzările, IT / telecom, financiar / contabilitate, managementul, call-center şi inginerie.La polul opus însă, topul oraşelor cu cea mai slabă ofertă de muncă este deschis de Alexandria (Teleorman), urmată de Călăraşi, Slobozia, Vaslui şi Giurgiu. Iar clasamentul oraşelor în care oamenii îşi caută cel mai puţin de muncă este deschis de Vaslui, urmat de Sfântu-Gheorghe, Călăraşi, Slobozia şi Lugoj. În ceea ce priveşte domeniile cele mai puţin ofertante, dar şi cel mai puţin căutate, acestea sunt: servicii frumuseţe, agricultură / zootehnie, securitate / militar, curăţeni, babysitting, turism.În ceea ce priveşte aplicările pentru noi job-uri, în funcţie de categorii de vârstă, clasamentul este deschis de cei între 25 şi 34 de ani (30,3%), urmaţi, în ordine, de cei între 35 – 44 de ani (21.5%), de cei între 45 – 54 de ani (18,4%), de cei între 18 – 25 de ani (11,7%) şi de cei între 55 – 65 de ani (11,4%). Persoanele de peste 65 de ani şi-au căutat un job doar în proporţie de 6,4%.Potrivit bestjobs, femeile şi-au căutat un nou job în proporţie de 58,3%.La capitolul aplicări pentru joburi în funcţie de experienţă, topul este deschis de nivelul middle (42%), urmat de entry-level (41%), de senior (10%) şi de executive (7%).Platforma bestjobs subliniază că în luna august s-au înregistrat peste 600.000 de aplicări pentru un job nou, 55% dintre acestea fiind în categoria white collar (birou), 35% blue collar (muncă fizică) şi 10% în categoria gold collar (poziţii de management şi conducere).Principala modalitate prin care angajatorii îi contactează pe aplicanţii la job-uri este prin telefon, de aici reieşind cât este de important ca o persoană să aibă datele de contact corecte şi actualizate, notează cei de la platforma bestjobs.