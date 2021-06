Unde puteti dona haine sau electrocasnice de care nu mai aveti nevoie. Primul centru de economie circulara s-a deschis in Bucuresti

Proiectul este sprijinit de Primaria Capitalei, prin Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti, in parteneriat cu Asociatia Eco Durabil."Centrul Integrat de Economie Circulara este un centru umanitar de colectare, sortare, igienizare si distribuire a articolelor de imbracaminte si incaltaminte pentru copii si adulti, jucarii, electronice si electrocasnice, mic mobilier, toate acestea provenind din donatii.Astfel, bucurestenii care vor sa doneze sunt asteptati la sediul centrului, situat pe Calea Plevnei, numarul 98, Sectorul 1, de luni pana sambata, in intervalul orar 10.00 - 20.00.Numar contact: 0774602188. Tot aici pot veni si beneficiarii, persoane aflate in dificultate socio-economica care au nevoie de produsele donate", informeaza Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti.Categoriile vulnerabile pot beneficia de aceste donatii: familii monoparentale, copii lasati in grija bunicilor sau a altor rude, tineri provenind din sistemul de ocrotire sociala, persoane varstnice, persoane cu handicap, persoane cu venituri reduse, persoane fara adapost, persoane apartinand unor minoritati, posibile victime ale discriminarii, persoane aflate in situatii de criza.Conceptul centrului a fost definit pe baza unor aspecte importante cu care se confrunta tara noastra, Romania fiind pe penultimul loc in Uniunea Europeana in ceea ce priveste reciclarea bunurilor, cat si reutilizarea acestora, mai arata sursa citata.Economia circulara este un model de productie si consum care implica partajarea, reutilizarea, repararea, renovarea si reciclarea materialelor si produselor existente cat mai mult posibil, oferindu-le o durata de viata mai mare.