"Am fost sa donez plasma, dar n-am reusit." Frustrarea unui om care a vrut sa faca un bine, dar s-a impiedicat de slaba comunicare a autoritatilor

Prima imagine dezolanta

A doua imagine dezolanta

Primul cabinet

De ce merita sa "suferi" un pic pentru plasmafereza

De ce multi renunta la a mai dona

Ce spun specialistii despre situatia aceasta

De ce nu doneaza romanii

Ce propune ANPP

"Cum sa nu fie pregatit Centrul de Transfuzii? Suntem aici de 60 de ani. Stie lumea unde suntem"

De ce nu se dau informatii despre nivelul de anticorpi necesar pentru donare

O punga de plasma poate salva o viata. Tocmai de aceea, toti cei care au trecut prin experienta COVID-19 si s-au vindecat trebuie incurajati sa faca acest gest de omenie.Jurnalistul Paul Barbu, care a fost infectat cu coronavirus si a reusit sa treaca cu bine peste boala, a decis sa doneze plasma convalescenta si in felul acesta sa-i ajute pe cei care au de indurat suferinta provocata de acest virus. A povestit apoi experienta sa.Dupa ce am scapat de infectia cu COVID-19, am hotarat sa merg sa donez plasma convalescenta. Numai ca aici sistemul mi-a dat prima palma de trezire la realitate.Am sunat la Centrul de Transfuzie Sanguina Bucuresti pentru mai multe informatii, dupa ce, in prealabil, citisem mai tot ce era publicat pe site-ul lor. Le-am spus ca vreau sa vin sa donez plasma, pentru ca tocmai am trecut de perioada minima ceruta de ei (28 de zile de la realizarea testului).Doamna care a raspuns mi-a recomandat sa mai stau cateva zile pentru ca perioada minima s-ar putea sa nu ofere rezultate elocvente. Asa ca am fost programat cu doua zile mai tarziu. "Veniti la ora 8 dimineata, cu dovada ca ati avut COVID-19 (rezultatul care atesta ca am fost testat pozitiv) si sa stiti ca ne-ar ajuta sa va faceti si testul de anticorpi", mi-a spus reprezentanta CTS Bucuresti.A recunoscut spasit ca nu ne poate recomanda sa facem testul contracost pentru ca deja, din aceasta cauza, multi dintre cei care au vrut sa faca un bine au renuntat. Un astfel de test costa intre 130 si 150 de lei, ceea ce pentru orice roman poate reprezenta, in aceasta perioada, un efort financiar consistent."Dar exista si alternativa. Sunati la Medlife pentru ca exista un program prin care daca donati plasma testul va este facut gratuit", mi-a spus doamna de la telefon.Am sunat la Medlife, in call-center, unde dupa mai multe tentative am obtinut doua numere de telefon mobil, de la Centrul din Titan si de la Policlinica Titan. Am sunat si, surpriza, nu mi-a raspuns nimeni. Cum am vrut sa ma incadrez in termenul impus de CTS Bucuresti, am achizitionat testele online de la Synevo si a doua zi am mers si le-am facut. Pana seara au venit. Ambele valori, si de la IgG si de la IgM, au iesit mult peste valorile minime impuse, asa ca am mers linistit sa donez plasma.Cu doua zile inainte de donare am respectat toate regulile impuse: fara consum de alcool, fara mancaruri grase, efort minim si somn suficient cat sa fiu odihnit pentru procedura.Cum ajungi la Centrul Transfuzie Sanguina Bucuresti, esti intampinat de diferite persoane care iti intind un bilet si te roaga sa donezi in numele celui de pe bilet. De la un caz la altul, este vorba de oameni care au rude sau prieteni internati in spitale in situatii critice, bolnavi care au nevoie de transfuzie de sange, de cele mai multe ori din grupe rare.CTS Bucuresti este situat intr-o cladire cu peretii scorojiti, iar pe alocuri toata tencuiala este cazuta. Noroc ca peretii sunt acoperiti cu panouri branduite care te indeamna sa donezi. Pana sa intri in sala, trebuie sa stai la o coada care are scop de a preveni aglomerarea.Cum vezi ca totul merge destul de incet, iti ceri scuze si mergi pana la capatul randului si intrebi daca toata lumea este programata si toti asteapta pentru donat de plasma.Surprinzator, nu! Din zecile de oameni, doar 3-4 au venit pentru a dona plasma. Intri, spui ca ai programare, iar doamna de la receptie te pune sa completezi un formular pe care sa-l prezinti cand ajungi la a doua receptie.Te asezi frumos ca la examen si, pret de cateva minute, stai si completezi bifand daca ai sau nu diferite boli, tatuaje, ai calatorit, etc. Apoi, la receptie predai documentele, ti se da un carnet de donator si mergi la etaj unde mai urmeaza niste teste.Pentru ca s-a descoperit un caz de meningita in Sectorul 3, toti cei care vin de acolo sunt testati suplimentar.Ajungi in primul cabinet unde, dupa un panou transparent si lung de cativa metri, trei doamne testeaza. Bagi mana prin ghiseu si urmeaza o procedura asemenatoare cu cea pe care o fac diabeticii cand isi iau glicemia. Daca nu iti stii grupa sanguina, o afli acolo.Apoi, pentru ca donezi plasma esti indrumat la cabinetul 5. Aici, doamna doctor iti explica diferentele dintre cele doua proceduri: plasmafereza si donarea de sange obisnuita. Pentru plasmafereza trebuie sa ai venele mai elastice astfel incat acestea sa poata face fata si fluxului sanguin care iti este extras si apoi reintrodus in corp.Doina Gosa, Directoarea CTS Bucuresti, ne-a explicat ca, in timp ce prin donarea simpla unde se recolteaza 450 de ml de sange din care 200 de ml de plasma, prin plasmafereza, o procedura care dureaza 40-60 de minute, se extrage sangele, se separa plasma, si apoi sangele se reintroduce in corp. Dar marele avantaj al acestei proceduri este ca la o recoltare se pot lua 600 de ml de plasma, cam cat se iau de la 3 persoane diferite care doneaza sange."200 de ml de plasma este o unitate transfuzabila, iar 600 de ml, trei pungute, cum ar veni, sunt doza terapeutica pentru un pacient", a spus Gosa.Din acest motiv, daca tot esti decis sa faci un bine, nu-l face cu jumatate de masura!In momentul in care ajungi la medic, daca nu ai un nivel prea mare de anticorpi esti trimis inapoi acasa pentru a astepta sa mai creasca nivelul acestoara. Cel putin aceasta este explicatia pe care mi-a dat-o mie doctorul. Altfel, plasma pe care o recolteaza sau sangele sunt aproape inutile scopului pentru care ai venit.Aici, ne spun doctorii ca multi dintre tineri renunta la a mai veni pentru ca apare frustrarea ca au fost refuzati. Mai mult, apare si starea de iritare ca nimeni nu ti-a explicat care sunt nivelurile de anticorpi IgG si IgM ideali pentru a putea dona, pentru a nu te mai plimba pe drumuri.Potrivit lui Vasile Barbu, presedintele Asociatiei Nationale pentru Protectia Pacientilor (ANPP), in momentul de fata exista cateva propuneri, dar care nu sunt finalizate."Recoltarea de plasma este o problema. Nu in toate judetele se face asa cum ar trebui si asta pentru ca sunt spitale care nu promoveaza faptul ca accepta donatii de plasma, insa dupa parerea mea, cel mai bun mod de promovare este acela prin medicul de familie si prin medicii specialisti care trebuie sa ajunga la domiciliu. Pentru ca pacientul dupa ce iese negativ dupa termenul legal, el trebuie reevaluat si sfatuit sa mearga imediat sa doneze pentru ca timpul conteaza", a declarat Vasile Barbu.Cu cat timpul trece mai mult cu atat concentratia de anticorpi scade si atunci trebuie imediat facuta procedura de donare de plasma."Dar acest lucru nu se poate face prin spital , pentru ca daca el a fost internat, la un moment dat il si externeaza, si atunci, acolo il pierdem (n.r. - avand in vedere ca poate dona de abia dupa doua saptamani, daca a stat alte doua in spital). Cineva care acorda asistenta medicala in continuare va trebui sa se ocupe, inclusiv sa discute cu pacientul respectiv, sa incerce sa-l convinga sa faca aceasta procedura cu tot suportul de rigoare", a mai spus presedintele ANPP.Dupa parerea lui Barbu, oamenii nu doneaza din comoditate, din nepasare sau din teama, sau pentru ca nu sunt suficient de informati cu privire la procedura."Cel mai des intalnit motiv este pentru ca nu exista o informare corecta. Aici ar trebui sa lucram ceva mai mult. Avem acum discutii cu ministrul Sanatatii si cu secretarul de stat Ionel Oprea sa aducem medici de alte specialitati, in afara de medicina familiei, si prin implicarea lor putem ajunge la o campanie de informare a donarii de plasma atunci cand trebuie", a mai spus Barbu.Asociatia vrea ca toate cheltuielile pentru testele care se fac la donare sa fie suportate de Ministerul Sanatatii prin Directiile de Sanatate Publica. "De asemenea, vrem ca cel care doneaza sa fie despagubit pentru ca donarea de plasma, ca si la donarea de sange, inseamna ca cineva isi da din resursele personale pentru a mentine un anumit regim de viata si un anumit regim alimentar. Nu este vorba despre o indemnizatie, repet, ci o despagubire, pentru ca acel pacient sa-si cumpere alimentele si vitaminele de care are nevoie in acea perioada. De aceea cred ca trebuie sa oferim asa ceva asa cum dam si la donarea de sange", a mai spus presedintele ANPP.Potrivit lui, in aceasta batalie trebuie sa ne organizam foarte eficient, de la sistemul de sanatate pana la ultimul om care are sansa sa faca un bine, pentru a putea castiga aceasta lupta impotriva unui inamic pe care nu l-am mai intalnit pana acum.Dupa toata aceasta poveste de mai sus am vorbit si cu Doina Gosa, directorul CTS Bucuresti, care ne spune ca centrul este pregatit de luni de zile sa recolteaza plasma."Legat de plangerile cum ca trebuie sa platesti anumite analize, acestea sunt niste atacuri, sau cum le numiti dumneavoastra, in termeni jurnalistici, manipulari, pentru a ajunge intr-un anumit loc. Noi programam si recoltam, si suntem aici de 60 de ani, deci cred ca stie lumea unde suntem. Ne suna lumea, raspundem la telefoane, dam informatii si pe Facebook . Nu avem un call-center, stiu ca ne-ar trebui unul, dar asta inseamna oameni in plus si noi si asa avem personal putin, iar pe acesta l-am impartit in sapte directii, si donari de sange si de plasma convalescenta, dar nu-i neglijam nici pe pacientii cu alte boli", ne-a spus sefa CTS Bucuresti."Stiti ce se intampla? Eu, in primul rand, am pus metodologia pe site, nu toata pentru ca nu am vrut sa incurc oamenii cu toata metodologia, ci doar criteriile de eligibilitate ale donatorilor de plasma, iar ei mai suna si intreaba. Noi primim toate categoriile de pacienti, fie ca au fost internati sau nu. Important este sa aiba un document prin care sa dovedeasca ca au trecut prin boala. Noi nu cerem analiza de anticorpi pentru ca sunt foarte multe laboratoare din Bucuresti care fac teste de anticorpi si care au tot felul de referinte si care pe noi mai mult ne incurca. Noi tinem cont de anticorpi imuni, si pe noi aceia ne intereseaza", ne-a povestit Doina Gosa.Aceasta spune ca la CTS se iau in seama teste de anticorpi, daca o persoana a fost asimptomatica, nu si-a facut testul care ar fi trebuit sa iasa pozitiv."Daca in aceste cazuri nivelul de anticorpi este mai mare decat acel minim admis, la doua saptamani recoltam si de la ei, pentru ca nu vrem sa-i ratam", ne-a declarat Gosa.