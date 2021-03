Profesorul Dorel Sandesc, despre situatia grava de la ATI: "Primim doar cazuri extrem de grave. Personalul ingrijeste pacienti cu sanse tot mai mici"

"Numarul foarte mare de cazuri severe face ca in ATI sa nu mai primim decat cazuri extrem, extrem de grave. Acesta este un motiv pentru care gravitatea cazurilor din ATI exista la un asa nivel.Cele care au severitate medie sunt ingrijite in zone de terapie acuta, in care au nevoie de masuri de sustinere destul de importante, pentru care personalul ATI colaboreaza cu colegii de pe sectie", a spus Sandesc.El a vorbit despre efectul negativ pe care il au parerile generatoare de scandal promovate de persoane precum Flavia Grosan atat asupra populatiei, cat si asupra medicilor. In acest context, Dorel Sandesc a facut apel la responsabilitate. Multi dintre pacientii cu retineri poate au un nivel de intelegere mai limitat al subiectului si sunt bombardati cu tot felul de informatii, de scandaluri. Aceasta ambianta ne afecteaza si pe noi. Personalul sufera, pentru ca trebuie sa ingrijeasca pacienti tot mai gravi, cu sanse tot mai mici. E o presiune extraordinara.Sufera de oboseala cronica, de insomnii, din cauza acestor conditii in care lucram, la care se adauga aruncarea generalizata a unei culpe asupra intregii profesii. Nu e usor sa fii facut criminal dupa un an in care ai muncit si te-ai sacrificat atat de mult.E nevoie de un grad de responsabilitate. Efectele pe care le creeaza aceste scandaluri sunt multiple", a conchis Sandesc.