Dorina Lazar revine la conducerea Teatrului Odeon. Actrita a fost demisa abuziv de Gabriela Firea in 2017

"Am semnat ieri dispozitia privind reintegrarea doamnei Dorina Lazar pe postul de manager al Teatrului Odeon, aflat in subordinea Primariei Capitalei. Dorina Lazar a fost demisa abuziv din aceasta functie in 2017, iar anul trecut a castigat procesul cu primaria pe aceasta speta. In ciuda deciziei definitive a instantei, fosta conducere a PMB n-a facut nimic pentru a pune in aplicare hotararea judecatoreasca, lucrurile trenand excesiv. Am vorbit astazi la telefon cu Dorina Lazar si m-am bucurat sa-i pot da vestea buna pe care o astepta de atata vreme: incepand de azi, este din nou managerul Teatrului Odeon. Ii doresc mult succes!", a scris Nicusor Dan joi pe Facebook Primaria Municipiului Bucuresti anunta in august 2017 incetarea contractului de management la Teatrul Odeon in cazul Dorinei Lazar " ca urmare a nerespectarii clauzelor contractuale ". Potrivit PMB, masura a fost luata in baza raportului Corpului de control al primarului general, care a vizat, printre altele, "verificarea aspectelor organizatorice, financiare si respectarea legalitatii privind incheierea si derularea contractelor comerciale".Pe 5 septembrie, Senatul UNITER a solicitat, intr-o scrisoare deschisa transmisa primarului general al Capitalei, Gabriela Firea , repunerea Dorinei Lazar in functia de director al Teatrului Odeon, invocand meritele artistice si manageriale ale actritei, care slujeste Teatrul Giulesti-Odeon inca din 1969.Ulterior, Dorina Lazar a castigat procesul cu Primaria Capitalei, instanta anuland Dispozitia nr.1181 din data de 24.08.2017 a Primarului Municipiului Bucuresti.