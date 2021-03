Dosarul 10 august: CSM respinge discutarea apararii independentei justitiei in legatura cu suspiciunile lipsei unei anchete

"Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat, cu majoritate, respingerea solicitarii de suplimentare a ordinii de zi a Plenului, formulata de ministrul Justitiei, privind apararea independentei sistemului judiciar in ansamblul sau fata de perceptia publica vizand lipsa unei anchete efective in dosarul intitulat generic 10 august, respectiv a unor audieri efective in fata procurorilor si judecatorilor, in temeiul art. 35 lit. a) raportat la art. 30 din Legea nr. 317/2004", se arata in minuta deciziei.Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a solicitat, joi, Consiliului Superior al Magistraturii sa ia o pozitie privind apararea independentei sistemului judiciar in legatura cu suspiciunile aparute in perceptia publica conform carora a lipsit o ancheta efectiva in dosarul "10 august"."Am o solicitare de aparare a independentei, libertatii, impartialitati sistemului judiciar in ansamblul sau legat de o perceptie care se contureaza in spatiul public vizand suspiciuni de lipsa unei anchete efective, astfel cum a fost definita prin jurisprudenta CEDO in dosarul generic denumit "10 august". Cred ca este foarte important ca sistemul judiciar sa aiba un raspuns la aceste discutii din spatiul public si sa aiba o reactie, bineinteles dupa o analiza foarte atenta, pentru ca o astfel de perceptie poate afecta reputatia intregului sistem judiciar in ansamblul sau si nu este corect si nu este de dorit sa se intample acest lucru", a declarat Stelian Ion, in cadrul sedintei de plen a CSM.El a adaugat ca lumea asteapta un raspuns din partea sistemului judiciar."Nu ma gasesc aici pentru a critica o anumita solutie, nu voi face aste lucru. Repet, este rolul CSM si, eventual, al Inspectiei Judiciare sa faca anumite verificari, daca veti aprecia si dumneavoastra acest lucru. Sunt chestiuni legate in principal de dreptul la aparare din perspectiva persoanelor vatamate, audierea acestora. Trebuie sa se faca verificari sub acest aspect", a spus ministrul Justitiei.Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a condamnat, miercuri, "derapajele" de limbaj din spatiul public in urma deciziei Tribunalului Bucuresti prin care s-a respins solicitarea DIICOT de redeschidere a anchetei impotriva fostilor sefi ai Jandarmeriei in dosarul "10 august", apreciind ca afirmatiile acestea reprezinta "un veritabil atac la adresa independentei judecatorului".