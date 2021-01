Cum ii ucide nervos pe medici "dosarul cu sina" pentru inscrierea la vaccinare. "Procedura este cronofaga si a dat erori de la bun inceput"

Aplicatia electronica de vaccinare

Procedura greoaie, care necesita mult timp

Problema semnaturii electronice

Softistii: aplicatia este perfectibila

Trei ore pierdute pentru nimic

Alt punct de vedere: procedura este simpla

Solutii

Indemn in loc de epilog

In prezent se desfasoara prima etapa a procesului de vaccinare, in care lucratorii din domeniile sanitar si social se inscriu in program prin intermediul entitatilor in care activeaza.Aici intra personalul din spitale, din sistemul de medicina de urgenta, medicina primara, laboratoare si farmacii, servicii stomatologice, medicii rezidenti, elevii si studentii cu profil medical, paramedici si alti voluntari care isi desfasoara activitatea in unitati sanitare. Mai intra personalul de ingrijire din centrele rezidentiale, angajatii DSP, salariatii centrelor de dializa si transfuzii si personalul implicat in derularea campaniilor de vaccinare.Pentru accesarea aplicatiei electronice de vaccinare impotriva COVID-19 in vederea programarii online, utilizatorul isi va crea un, apoi se va autentifica in aplicatie, isi va completa profilul cu nume, prenume, CNP, seria si numarul actului de identitate si isi va inscrie numarul de telefon, urmand sa primeasca un cod de verificare. Apoi, prin CUI-ul angajatorului, se va inregistra si va primi un cod corespunzator firmei sau institutiei pentru care lucreaza. De la acest moment incolo, toti angajatii respectivei unitati sanitare - spital , clinica sau cabinet individual - isi vor putea manageria singuri, folosind respectivul cod alocat CUI-ului, programarile pentru vaccinare.In etapa de identificare electronica, persoanele juridice trebuie sa descarce formularul de inregistrare, sa ilsi sa il incarce semnat.Programarea vine cu alegerea centrului de vaccinare si a datei in care sa se realizeze procesul, apoi programarea pentru rapel.Utilizatorul persoana juridica are de completat, in total, circa 30 de campuri.Sandra Alexiu, presedinta Asociatiei Medicilor de Familie, sustine ca procedura de inscrierea in platforma este greoaie si necesita mult timp."(Procedura. n.r.) este greoaie si cronofaga, da numeroase erori si a dat de la bun inceput, pentru ca au fost probleme legate de. Initial, nu erau incarcate in platforma codurile fiscale ale cabinetelor medicilor de familie, motiv pentru care acestia nu si-au putut face, initial, programari. Acum s-au incarcat, in sfarsit, codurile fiscale, dar inca sunt probleme, pentru ca centrele de vaccinare nu sunt toate inca functionale, iar cei care vaccineaza in aceste centre care sunt, marea lor majoritate, in spitale,, motiv pentru care au fost anulate programarile facute de medicii de familie si li s-a spus sa revina dupa o anumita data", explica Alexiu.Ulterior, medicii de familie au fost anuntati ca Directiile de Sanatate Publica vor realiza, cerandu-li-se sa isi stearga programarea, sa se reprogrameze sau sa astepte arondarea din DSP-uri.Recent, medicii de familie au primit din partea DSP un document, datat 31 decembrie, in care sunt arondati la un centru de vaccinare pe sectoarele din Capitala. Ei au fost informati ca dupa ce se finalizeaza arondarea, trebuie sa isi faca iarasi programarea, prin platforma."Medicul de familie care este angajator se programeaza si pe el, si personalul, printr-o procedura care este un pic complicata, pentru ca implica semnatura electronica a cabinetului. Eu zic ca este cam complicat. In plus, a aronda medicii intr-un singur centru pe sector poate crea, in mod evident, aglomeratie. Colegii mei au incercat sa se vaccineze si nu au putut. Extrem de greu au inceput sa se organizeze, prin unele judete, dar ca sa chemi tot personalul de medicina de familie dintr-un sector, unde sunt circa 900 de medici de familie, plus personalul auxiliar, intr-un centru unic... va dati seama ce inseamna", spune Alexiu.Pentru a inscrie un pacient, procedura ar dura circa, ceea ce este mult prea mult pentru un cabinet compus, in general, dintr-un medic si o asistenta. Medicii de familie au primit insa promisiuni ca procedura se va simplifica."Ni s-a comunicat de la Centrul National ca arondarile s-au imbunatatit, ca procesul se va ameliora, iar in momentul in care se va pune problema ca pacientii sa se programeze nu va mai fi atat de complicat,. Exista mai multe posibilitati prin care un pacient se va programa. (...) Trebuia ca lucrurile sa fie mai simple. Nu stiu de ce s-au gandit la semnatura electronica, pentru ca sunt medici care nu au, pentru ca nu au contract cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate", explica medicul Sandra Alexiu.Medicii de familie avertizeaza ca, daca procedura nu va fi simplificata, activitatea lor va deveni covarsitoare., cu atatea unitati sanitare: spitale, ambulatorii de specialitate, farmacii. In al doilea rand, este greoaie din punctul de vedere al programului informatic, pentru ca formatul pentru care au optat si manualul de utilizare nu este foarte usor si nu este la indemana oricui, in contextul in care se adreseaza unor persoane care utilizeaza zi de zi sistemul informatic. (...) Din punctul meu de vedere, Directiile de Sanatate Publica trebuiau sa preia procedura, pentru ca noi, medicii de familie, am transmis toate informatiile. DSP-urile au un complet al tuturor medicilor, asistentilor si farmacistilor", a explicat, intr-o discutie cu Ziare.com, si un alt medic de familie dintr-un oras de provincie.Semnatura electronica este obligatorie pentru persoanele juridice care se inscriu in platforma in prima etapa de vaccinare destinata cadrelor medicale. Problema este ca multi medici nu o au. Spre exemplu, circa 80% din stomatologii din Romania nu au semnatura electronica, pentru ca nu au nevoie, neavand contract cu casele de sanatate."Sunt probleme din mai multe puncte de vedere. Semnatura electronica este o mare provocare. Interesant este ca si cei cu semnatura electronica nu pot obtine cu usurinta programarea., la modul general, ea este utila si se aplica in cabinetele care au relatii contractuale cu casele teritoriale de servicii de sanatate. Medicii care nu au contract cu casa nu folosesc asa ceva pentru ca nu au nevoie. Nu este necesar si nu li se cere. Este perfect legal ca ei sa lucreze fara semnatura electronica. Cei care au relatii contractuale cu casa sunt cam o cincime din totalul medicilor. Practic, 80% dintre medicii stomatologi nu au acest sistem la dispozitie. Ca atare, ei nu se pot inscrie", a explicat, la randul lui, Radu Campian, membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania.Dentistii lucreaza, adesea, ca persoane fizice autorizate (), avand cabinete individuale, unde mai angajeaza o asistenta. Problema este ca nici personalul auxiliar din cabinetele dentare - asistente, registratoare, tehnicieni dentari - nu se pot vaccina in prima etapa a campaniei."Modul in care ei vor reusi sa se inscrie este un semn de intrebare. Din informatiile pe care le am eu, centrele de vaccinare la care au fost repartizati medicii stomatologi vor primi un numar de doze de vaccin pentru aceasta categorie. Personal ma intreb pentru cine se distribuie acele doze si de unde stie cate sa distribuie pentru stomatologi, daca nu stim cati s-au inscris si cati doresc sa se inscrie.", sustine Radu Campian."Este una dintre aplicatiile publice care, desi sunt corect proiectate si implementate, va avea un impact redus din cauza lipsei unor mecanisme simple de identificare si semnare electronica. Semnatura electronica calificata este necesara pentru semnarea documentelor in aplicatie. Este singura recunoscuta de legislatia romaneasca, desi regulamentul european incurajeaza si utilizarea semnaturilor avansate.", a declarat pentru Ziare.com presedintele Asociatiei Patronale a Industriei de Software si servicii din Romania (ANIS), Mihai Matei, referindu-se la cele 32 de pagini de pdf continand explicatiile pentru inscriere.Aplicatia este evident perfectibila, spune Matei, care considera ca este una gandita si implementata corect."Poate ghidarea utilizatorului cu instructiuni simple, incluse chiar in aplicatie (procedura de onboarding), in locul unui document stufos de instructiuni ar ajuta mai mult utilizatorii. Problema principala ramane insa nevoia de a detine un certificat de semnatura calificat, care va limita semnificativ numarul de utilizatori", a explicat Mihai Matei.Pentru prima problema identificata de el, cea referitoare la folosirea semnaturii electronice, Mihai Matei a identificat o posibila explicatie:"Cel mai probabil este o chestiune de legislatie, o obligativitate care vine dintr-un act normativ. Problema este, deci, mai mare. Este nevoie de o modificare a legii semnaturii electronice, pe care ANIS a cerut-o oficial, public, in repetate randuri in ultimii ani. Recunoasterea semnaturilor electronice simple si avansate, adica democratizarea semnaturii electronice pentru care noi am tot pledat in anii din urma, ar fi ajutat extrem de mult in acest moment si este absolut necesara in viitor", a mai declarat Matei."Am pierdut trei ore incercand sa ma inscriu pentru vaccinare", a declarat reporterilor Ziare.com un medic stomatolog in varsta de 65 de ani din provincie. "Ar fi trebuit sa explice clar inca de la inceput ca in aceasta faza a campaniei de vaccinare nu te poti inscrie ca persoana fizica decat prin intermediul angajatorului, respectiv a firmei pentru care lucrezi, si asta doar in cazul in care firma are semnatura electronica. Este dezamagitor si descurajeaza persoanele care sint dornice sa se vaccineze. Poate pentru dumnavoastra, persoane mai tinere, mai corect informate si mai obisnuite cu sistemele IT, este o aplicatie buna, insa pentru persoane ca mine ramane ceva extrem de complicat", a mai declarat stomatologul.Pentru a reusi, totusi, sa se vaccineze in urmatoarele saptamani, centrele stomatologice trebuie sa achizitioneze servicii care ofera semnatura electronica, contra-cost, iar pana sa intre in posesia ei poate dura mai bine de o saptamana, sustine reprezentantul Colegiului Medicilor Stomatologi, Radu Campian.Dumitru Lupuleasa, presedintele Colegiului Farmacistilor din Romania, sustine ca procedura de inscriere in platforma este simpla."Nu este greoaie, nu stiu daca se putea mai simpla de atat. In orice caz, fiind accesibila pentru toate lumea in diverse etape, este in regula. Am vorbit si cu colegii mei care s-au inscris deja si li s-a parut ca este acceptabil din punctul de vedere al timpului petrecut, al lucrului care trebuie facut. Eu m-am inscris intr-un minut, dar, daca este o persoana care nu este obisnuita cu genul acesta de inscriere, procesul poate dura cateva minute", spune Lupuleasa.Intr-o conferinta de presa sustinuta marti, 5 ianuarie, la Guvern, doctorul Gheorghita, seful campaniei de vaccinare impotriva Covid-19 in Romania, a declarat ca Ministerul Apararii, impreuna cu STS , creatorul aplicatiei de inscriere la vaccinare, a pus pe picioare un sistem de inscriere telefonica pentru personalul medical in cabinetele mici sau pentru PFA-urile din domeniu care nu detin un certificat de semnatura electronica valabil.O alta solutie, propusa de stomatologul Radu Campian, ar fi ca toatesa preia programarea celor care doresc sa se vaccineze, pentru ca ele detin toate informatiile necesare."Am inteles ca unele colegii ale medicilor stomatologi si-au asumat sa faca ele programarile. Daca este posibil si legal, poate fi o solutie. Colegiile teritoriale sunt autoritatile care au evidenta tuturor medicilor stomatologi. Ar putea sa rezolva problema daca sistemul permite inscrierea medicilor si a personalului din cabinetele respective", sustine Campian.Catalina Poiana, presedinta Colegiului Medicilor din Municipiul Bucuresti , sustine ca fiecare personaj implicat in procesul de vaccinare trebuie sa depuna eforturi pentru ca aceasta campanie de vaccinare sa aiba succes."Programarile prin platforma nationala se fac institutional. Eu consider ca se fac toate eforturile ca aceasta campanie de vaccinare sa decurga normal, consider ca toata lumea trebuie sa se implice, iar pentru ca o asemenea campanie de vaccinare sa aiba rezultate bune, trebuie ca fiecare dintre noi, la nivelul lui, ca este cadru medical, pacient sau medic de familie, trebuie sa dea dovada de responsabilitate maxima. Este un efort suplimentar pentru toate lumea, dar, in acelasi timp, este singura solutie pe care o avem la acest moment si cred ca fiecare dintre noi trebuie sa dea dovada de responsabilitate si sa se implice, in asa fel incat campania de vaccinare sa decurga in conditii optime. Toti trebuie sa depunem un efort pentru a vaccina cat mai multa lume intr-un interval cat mai redus de timp", a declarat dr. Poiana.