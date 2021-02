Dosarul de coruptie al familiei Cosma nu va fi trimis in camera preliminara. Curtea de Apel Ploiesti a dispus continuarea judecatii

Potrivit portalului instantelor de judecata, Curtea de Apel Ploiesti a admis apelul declarat de DNA Ploiesti impotriva incheierii Tribunalului Prahova, care, la data de 27 octombrie 2020, a admis o cerere formulata de Vlad Cosma si a constatat nulitatea absoluta a doua incheieri pronuntate in vara anului 2014 in procedura camerei preliminare de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ).Prin aceeasi decizie, acele incheieri au fost desfiintate si cauza, trimisa in camera preliminara. Procurorii anticoruptie au contestat hotararea magistratilor, apelul fiind admis de instanta superioara."Admite apelul declarat de DNA-Serviciul Teritorial Ploiesti impotriva incheierii din 27.10.2020 pronuntata de Tribunalul Prahova-Sectia Penala in dosarul nr. 313/1/2020, desfiinteaza in totalitate incheierea apelata si, rejudecand, dispune continuarea judecatii in prima instanta de catre Tribunalul Prahova-Sectia Penala. (...) Definitiva", este decizia pronuntata de magistratii Curtii de Apel Ploiesti.ICCJ a decis definitiv, in luna mai a anului trecut, ca Tribunalul Prahova este instanta competenta sa judece dosarul familiei Cosma, decizia fiind pronuntata dupa ce dosarul s-a plimbat aproape opt luni intre Tribunalul Prahova si instanta suprema, cele doua instante sustinand ca nu au competenta sa judece acest caz.Initial, in noiembrie 2016, un complet de trei judecatori de la ICCJ a dat o prima sentinta in acest caz. Fostul presedinte al CJ Prahova Mircea Cosma a fost condamnat la opt ani de inchisoare, in timp ce fiul sau, Vlad Cosma, a primit cinci ani de inchisoare. De asemenea, omul de afaceri Razvan Alexe si fostul sef al Directiei Patrimoniu din cadrul CJ Prahova Daniel Alixandrescu au primit doi ani si sase luni si, respectiv, sase ani de inchisoare.Ulterior, in martie 2018, in apel, un complet de cinci judecatori de la instanta suprema a decis rejudecarea dosarului, pe motiv ca o parte dintre martori au dat declaratii contradictorii in instanta si exista suspiciuni legate de modul in care procurorii de la DNA Ploiesti au administrat probele. Dosarul a fost trimis atunci la Sectia penala a ICCJ.La rejudecare, procesul a fost amanat de mai multe ori, o parte dintre judecatorii din complet au fost schimbati, dupa care dosarul a fost trimis, in septembrie 2019, la Tribunalul Prahova, unde procesul trebuia sa se rejudece.Pe 20 ianuarie 2020, Tribunalul Prahova a trimis dosarul inapoi la instanta suprema, sustinand ca exista un conflict negativ de competenta intre acest tribunal si instanta suprema. Ulterior, in luna mai, ICCJ a decis definitiv ca nu exista un conflict negativ de competenta si dosarul s-a intors la Tribunalul Prahova.Pe 11 aprilie 2014, procurorii DNA i-au trimis in judecata, sub control judiciar, pe Vlad Cosma, acuzat de trafic de influenta, si pe Mircea Cosma, pentru luare de mita si abuz in serviciu. Razvan Alexe a fost acuzat de trafic de influenta si dare de mita si Daniel Alixandrescu - de luare de mita si abuz in serviciu.