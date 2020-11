O asistenta medicala si un medic rezident ar fi intretinut relatii intime la sectia ATI de la Spitalul Targu-Jiu, potrivit unei sesizari trimise sefilor

"Ieri am primit sesizarea"

O sesizare anonima a fost trimisa conducerii Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu, dar si Ministerului Sanatatii cu privire la aventurile celor doi, potrivit Adevarul."In perioada 19 - 26.10, acesta (medicul rezident - n.r.), desi insurat, a petrecut cu colega noastra, (...), asistenta recunoscuta pentru aventuri, inclusiv cu unul dintre directorii spitalului", se arata in sesizare.Mai mult decat atat, in sesizare se arata ca asistenta a fost depistata pozitiv la testul de COVID-19 ca s-a aflat in aceeasi incapere cu medicul care nu a stat in izolare , ci a venit la serviciu in cadrul sectiei ATI."Problema este ca, colega noastra, in perioada respectiva, a fost depistata pozitiv la testul rapid din 19 si testul PCR din 23.10.2020. Si acum vine partea cea mai grava: In data de 26.10.2020, desi doctorul (...) a stat in aceeasi camera la un hotel de langa spitalul nostru (...), a venit la serviciu, in cadrul sectiei ATI, fara sa intre in izolare, reusind sa se inregistreze, in aceasta perioada, cat si premergatoare, foarte multe cazuri de pozitivati din randul colegilor nostri", se arata in sesizarea care a fost trimisa conducerii spitalului si Ministerului Sanatatii.In aceeasi reclamatie se mai arata ca sectia a fost transformata intr-un bordel: "A transformat sectia ATI si Covid intr-un adevarat bordel, in sensul ca, in loc sa stea langa saracii pacienti, acestia se inchid ore si nopti intregi in cabinet, unde intretin raporturi sexuale si chefuiesc".Reporterii Ziare.com au contactat directorul spitalului din Targu-Jiu care spune ca nu stie daca acuzatiile sunt adevarat sau nu."Noi nu stim daca e adevarat sau nu. De ieri am primit aceasta sesizare care relatat aceste aspecte. Acum, ca si manager, am luat decizia sa verific daca asa au stat lucrurile. Am trimis sesizarea Catre comisia de etica si catre Comisia de sesizare disciplinara. Eu refuz sa cred ca este vorba despre asa ceva. Trebuie facuta o ancheta si trebuie vazut daca asa s-a intamplat sau nu", a declarat Dumitru Vienescu, directorul Spitalului de Urgenta Targu-Jiu.Directorul a mai declarat ca medicul este detasat la Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu, iar asistenta este angajata lor de mult. "Nu au mai fost sanctionati pana in momentul de fata. Daca s-a intamplat ceva, normal ca se vor lua masuri", a adaugat directorulCiteste si: Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Infectioase Iasi, condamnata definitiv la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru spaga