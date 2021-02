Extraordinara poveste a celor doua eleve de la Colegiul "Andrei Saguna" din Brasov care au fost admise la Universitatea din Oxford

Postarea lui Godina a devenit virala

"Vesti bune la reinceperea cursurilor pentru scoala noastra! A devenit deja o traditie ca inceputul semestrului al doilea sa aduca splendide realizari sagunistilor din anul terminal, admisi deja la mari universitati ale lumii", se arata intr-o postare a Colegiului National Andrei Saguna din Brasov."De aceasta data, seria reusitelor , pe care ne-o dorim cat mai consistenta, a inceput cu doua fete inteligente si puternice, Ana-Maria Pelin si Mara Pindaru din XII A, care ne-au facut mandri, fiind admise la Universitatea Oxford, unde vor urma Ingineria si Informatica. Felicitari si succes la Bac!", noteaza institutia de invatamant pe reteaua de socializare."In cazul in care nu aveati pe cine felicita , aceste doua eleve din Brasov au fost admise la Oxford", a scris, la scurt timp, Marian Godina.Postarea sa a primit numeroase aprecieri si distribuiri, dar si foarte multe comentarii pozitive la adresa celor doua eleve din Brasov."Felicitari!Acestia sunt copiii care trebuie promovati!", scrie un internaut. "Le astept cu aceleasi felicitari si la intoarcere, este mare nevoie de tineri de valoare in toate domeniile din pacate", mentioneaza un altul.Atat Ana-Maria Pelin, cat si Mara Pindaru au obtinut numeroase premii la concursurile nationale si internationale la care au participat de-a lungul anilor.In primavara lui 2020, Ana-Maria Pelin a ocupat impreuna cu doi colegi locul I la NASA Space Settlement Contest, competitie sponsorizata de National Space Society. Si colega ei Mara Pindaru a obtinut locul III la aceeasi competitie internationala in primavara lui 2016, cand era eleva in clasa a VII-a.NASA Space Settlement Contest este un concurs international anual de proiecte de asezari umane preconizate a se construi in spatiul cosmic.Universitatea Oxford este cea mai veche universitate din lumea anglofona, fiind localizata in orasul Oxford din Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord.Universitatea s-a clasat pe un foarte onorant loc 4 intre universitatile din intreaga lume in clasamentul realizat in The Times Higher Education Supplement, iar in topul "Times Higher Education" pentru 2015, este considerata a treia universitate din lume.