Bucurestiul si alte doua judete, in topul incidentei COVID-19. Peste 4 cazuri raportate la mia de locuitori

In total, au fost confirmate 1.042.521 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19), 963.840 de pacienti fiind declarati vindecati.In ceea ce priveste incidenta cazurilor, Municipiul Bucuresti ramane in zona rosie, cu 4,15 cazuri la mia de locuitori, urmat de judetul Ilfov cu 4,13 cazuri la mia de locuitori.In judetul Cluj sunt 4,04 cazuri la mia de locuitori, noteaza raportul citat.In intervalul 22.04.2021 (10:00) - 23.04.2021 (10:00) au fost raportate 170 de decese (100 barbati si 70 femei), in unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 10.901. Dintre acestea, 1.391 sunt internate la ATI.