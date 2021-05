Doua masini au cazut intr-o groapa sapata pentru repararea unei avarii VIDEO

La fata locului se afla o autospeciala de stingere, o descarcerare, doua echipaje Smurd b, un Smurd c, un Smurd moto, doua echipaje SAJ si18 pompieri. In urma impactului, au rezultat doua victime. In evenimentul rutier sunt implicate doua soferite.Astazi, in jurul orei 8.30, politistii rutieri au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier , la intersectia bulevardului Tomis cu strada Soveja, din municipiul Constanta. Deplasati la fata locului, politistii au constatat faptul ca impactul s-a produs intre doua autoturisme, conduse de doua femei, de 24, respectiv 32 de ani, cea de-a doua conducatoare auto fiind ranita usor.In urma impactului, autoturismele au fost proiectate intr-o groapa, fiind vorba despre o lucrare semnalizata.In cauza a fost intocmit un dosar de cercetare penala.Si in Capitala o masina fost "inghitita" de asfalt dupa ce s-a surpat strada (Video)