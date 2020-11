Doua persoane au fost retinute intr-un dosar de santaj, lipsire de libertate si camata

Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei judetene Prahova, care au instrumentat acest dosar, au descins, marti, la doua adrese din Valenii de Munte si comuna Teisani, la o persoana banuita de lipsire de libertate in mod ilegal, santaj si camata."Din cercetari au rezultat indicii ca, in perioada 2016 - noiembrie 2020, persoana banuita ar fi imprumutat diferite sume de bani unor persoane, dupa care ar fi recurs la santaj pentru recuperarea acestora. Prejudiciul cauzat prin activitatea infractionala este estimat la 100.000 de euro. In urma perchezitiilor, politistii au ridicat, in vederea continuarii cercetarilor, mai multe inscrisuri, ce par a face obiectul activitatii infractionale", a transmis Inspectoratul de Politie Judetean Prahova.La finalul audierilor, suspectul a fost retinut pe baza de ordonanta, sub acuzatiile de lipsire de libertate in mod ilegal, santaj si camata.In acelasi dosar a fost retinut un al doilea suspect, pentru complicitate la infractiunea de camata.