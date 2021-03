VIDEO Doua canadiene, de origine romana, au impresionat lumea sahului online. Tinerele joaca de la sase ani

Fetele au inceput sa joace sah de la sase ani, castigand mai multe concursuri si participand la olimpiade, pentru Canada. Alexandra a castigat Campionuatul National de Sah din SUA la 15 ani si a fost cooptata in clubul de sah al Stanford, potrivit Libertatea.ro In timp ce era studenta, Alexandra a inceput sa faca streaming de meciuri, sub forma de hobby. Dupa ce pandemia de COVID-19 a lovit globul, Alexandra a inceput sa faca transmisiuni pe YouTube cu sora ei.Fetele locuiesc in Canada, iar parintii lor sunt romani Chess.com a inceput din 2019, inaintea exploziei de jucatori amatori ai pandemiei, sa sponsorizeze anumite canale de YouTube care dadeau in direct meciurile de sah si le comentau. Unul dintre ele este detinut de cele doua surori, fiind numit BotezLive.In decembrie 2020, Alexandra si Andrea au semnat un contract cu Team Envy, o organizatie de top.