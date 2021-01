Doza de rapel este asigurata pentru toate persoanele care au primit prima doza. Precizarile Grupului de Comunicare Strategica

Reprezentantii GCS afirma ca, avand in vedere scaderea numarului de doze de vaccin primite de Romania in 18 ianuarie, exista o diferenta intre numarul de doze de vaccin disponibile si numarul de persoane programate in urmatoarele trei saptamani.In cazul in care va fi necesara amanarea, GCS precizeaza ca rapelul poate fi facut si la 42 de zile, fara a fi afectata eficacitatea. Doza de rapel este asigurata pentru toate persoanele care au primit prima doza. Avand in vedere ritmul vaccinarilor si scaderea numarului de doze livrate de furnizor la data de 18 Ianuarie, cu 51,3% (o diminuare cu 92.340 doze de vaccin), la acest moment exista o diferenta intre numarul de persoane care efectueaza rapelul pentru urmatoarele 3 saptamani si numarul dozelor existente in stoc. Necesarul de doze pentru rapel va fi rezervat din transele alocate saptamanal pentru Romania, asa cum au fost confirmate de compania Pfizer, pentru a asigura schema completa de vaccinare pentru fiecare persoana", a transmis, vineri, Grupul de Comunicare Strategica.Sursa citata a precizat ca, potrivit precizarilor din prospect si ale OMS , "efectuarea rapelului poate fi realizata in intervalul 21-28 de zile, existand posibilitatea chiar de a extinde, conform studiilor, pana la 42 de zile, fara afectarea eficacitatii".Autoritatile precizeaza ca, in cazul in care va fi necesara in viitor amanarea rapelului pentru vreo persoana, aceasta va fi automat anuntata. "Persoana este anuntata, in mod automat, cand este programata la rapel si nu se pune problema la acest moment de amanare a rapelului la nicio persoana", a mai precizat GCS.Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a declarat, joi seara, ca pana in 8 februarie sunt programate la vaccinare aproape 500.000 de persoane, iar in intervalul 1 - 21 martie alte 300.000 de persoane.