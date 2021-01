200 de doze de vaccin anti COVID-19 au fost aruncate la Cluj, dupa ce frigiderul spitalului s-a stricat

Personalul din spital a constatat, de dimineata, ca frigiderul nu avea temperatura ideala, dupa ce in cursul noptii s-a defectat, a explicat directorul Spitalului de Gastroenterologie din Cluj, Mihai Mlesnite, pentru postul de televiziune Digi 24.Persoanele care erau inscrise la vaccinare in acea zi au fost directionate catre alte centre.La ora transmiterii acestei stiri, reprezentantul spitatului a transmis ca institutia a primit noi doze si a reinceput procesul de vaccinare.Tot in luna ianuarie, la Petrosani, 60 de doze de vaccin impotriva COVID-19 au fost compromise, dupa ce o asistenta comunitara a plasat gresit cele 10 flacoane intr-un congelator si nu intr-un frigider, fara sa respecte astfel circuitul normal pentru acestea.Laurentiu Belusica, managerul spitalului din localitatea damboviteana Gaesti, a generat unul dintre subiectele aprinse ale zilei de marti, 5 ianuarie, dupa ce a decis sa vaccineze contra COVID-19 , la unitatea medicala pe care o administreaza, toate persoanele care doresc, nu doar medicii, pentru a nu arunca dozele.