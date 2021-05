Valeriu Gheorghita: Avem pana intr-un milion de doze de vaccin in stoc, maine vom avea circa doua milioane. Doze de la AstraZeneca vor fi donate sau revandute

"In perioada urmatoare vom avea un numar din ce in ce mai mare de doze livrate de la compania Johnson & Johnson si in felul acesta putem sa asiguram accesul celor care isi doresc sa se vaccineze", a declarat Valeriu Gheorghita, la Digi24, duminica seara.Intrebat cate doze de vaccinuri sunt in stocuri, Gheorghita a precizat ca este vorba de aproximativ un milion de doze."Cred ca erau pana intr-un milion de doze in stoc. Maine vom avea circa 2 milioane de doze", a declarat Gheorghita.Intrebat, de asemenea, daca acestea vor expira, Gheorghita a explicat ca vor fi distribuite astfel incat sa existe o perioada maxima de stabilitate."Nu, pentru ca exista niste proceduri clare, tot timpul se distribuie cele care au venit initial, incat sa avem perioada maxima de stabilitate. Tocmai de aceea suntem foarte atenti la termenele de valabilitate si nu ajungem sa expire", a afirmat Gheorghita.In ceea ce priveste cererea tot mai mica pentru serul de la AstraZeneca, Valeriu Gheorghita a declarat ca exista doua abordari pentru acesta, fie dozele vor fi revandute, fie vor fi donate, acesta fiind un trend la nivel european."Mai vin 500.000 de doze de AstraZeneca. Este adevarat, apetitul sau adresabilitatea pentru acest vaccin a scazut foarte mult. De aseea exista doua abordari, este un trend care se regaseste la nivel european, de aceea la nivel european se pregateste un mecanism de donatie sau de revanzare catre state terte si inclusiv in Romania se pregateste acest mecanism de revanzare sau de donatie si foarte probabil ca asa se va intampla, vor fi probabil o parte donate, o parte vandute", a declarat Valeriu Gheorghita.Cea mai mare transa de vaccin produs de Pfizer/BioNTech livrata pana in prezent Romaniei, mai exact 1.091.610 de doze, ajunge luni in tara. Peste 7,9 milioane de doze de vaccin Pfizer/BioNTech au fost primite pana acum de tara noastra.