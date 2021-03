O noua transa de vaccin AstraZeneca soseste in Romania. Cum vor fi distribuite dozele

Initial, dozele vor fi depozitate la Centrul National de Stocare, iar in perioada urmatoare vor fi distribuite in centrele regionale existente la nivel national."Procesul de vaccinare continua atat in centrele din Bucuresti, cat si din tara, dozele fiind distribuite, dupa cum urmeaza: - Centrul National de Stocare Bucuresti: 27.600 doze; - Centrul Regional de Depozitare Brasov: 12.600 doze; - Centrul Regional de Depozitare Cluj: 14.900 doze; - Centrul Regional de Depozitare Constanta: 11.500 doze; - Centrul Regional de Depozitare Craiova: 9.700 doze; - Centrul Regional de Depozitare Iasi: 16.000 doze; - Centrul Regional de Depozitare Timisoara: 10.900 doze", arata Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19.