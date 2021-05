Drama lui Ionut Gologan, romanul arestat in Malaezia in urma cu noua ani. "Baiatul meu a ramas fara dinti in gura"

Dumitru Gologan, tatal tanarului sustine ca acesta a ajuns piele si os si nu mai are niciun dinte in gura, dupa ce a fost torturat in spatele gratiilor. "Baiatul meu a ramas fara dinti in gura, a fost batut si chinuit, a slabit piele si os de nimeni nu l-ar mai recunoaste", a povestit barbatul pentru Observatorul Prahovean.Copil sarac, Ionut a fost crescut de tatal si de bunica sa, dupa ce mama copilului l-a abandonat. Cei doi spera acum sa il revada intr-o zi acasa."E greu, e foarte greu. E singurul meu copil. Am fost ajutat cu bani, dar ce folos... Sentinta e aceeasi. Nu exista acord diplomatic intre cele doua tari. Copilul meu a fost folosit. Nici nu stia ce e in bagaj, la momentul la care i s-a gasit metamfetamina . Era un copil amarat de la tara, folosit de altii drept caraus. Ce-o fi fost in mintea lui... Nici nu mai conteaza. Intreaga viata i-a fost distrusa, arata ingrozitor, nici vocea nu i-o mai recunosc cand mai vorbim la telefon. Vrea in tara, vrea acasa, dar legile sunt foarte dure acolo pentru trafic de stupefiante. Ne e foarte dor de el, stim ca a gresit, dar nu merita o asa soarta" a marturisit Dumitru Gologan.Ionut Gologan este primul roman care a primit pedeapsa capitala pentru trafic de droguri . El a fost prins acum 9 ani pe aeroportul din Kuala Lumpur cu droguri si a primit 20 de ani de inchisoare si 10 lovituri de bici, dupa ce initial a fost condamnat la moarte.