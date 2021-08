Drama unei mame care are un copil cu nevoi speciale. Reacția altor părinți la locul de joacă: "De ce l-o aduce în parc?"

Comentariile sunt la fel de tulburătoare

Părinți care trăiesc aceeași dramă

În România se nasc tot mai mulți copii cu tulburări din spectrul autist

Aceasta a descoperit cu durerere reacțiile celor din jur față de o altă mamă, venită la rândul ei cu copilul, în parc, fiind vorba de unul cu nevoi speciale, scrie tânăra într-o postare pe Facebook "Am fost la locul de joacă din incinta parcului Drumul Taberei. Când am intrat acolo, am văzut un copil care se învârtea cu viteză în băncuța aceea rotativă. Copilul era mare și cu probleme vizibile, probabil din naștere, având în jur de 12, 13 ani. Era înalt cam cât mama sa, care încerca să îl stăpânească. Nu cred că poate vorbi.Când mama îl oprea, se enerva și se lovea. Își dădea palme, se musca de mâini, dar nu am sesizat vreo rană în urmă mușcăturilor. La prima vedere, nu era ceva tocmai plăcut, iar din punctul meu de vedere era dureros.Mama, avea o privire calmă, împăcată, poate chiar un ușor zâmbet, dar era ageră și se lupta să aibă grijă de el. El, scotea niște sunete, probabil de bucurie, când se învârtea în băncuță.Ieșea în evidență, fiind diferit și destul de agitat. Fetița mea, (de cam 3 ani) s-a uitat puțin cu teamă, dar i-am spus că așa se bucură el și că se joacă, și imediat s-a liniștit. Chiar râdea fericită uitându-se la el.Mă uitam discret, tristă, la ei și vedeam o mama atât de puternică. Mă gândeam cât de greu trebuie să îi fie.Când, trece o mamă cu copiii, bolborosind nervoasă: "De ce l-o aduce în parc?"Nu am avut cheful, starea, nici dispoziția să îi răspund. În plus, nu cred că aș fi schimbat mare lucru trântind o replică tăioasă. Nu ar fi înțeles, căci răspunsul ar fi fost prea lung. Nici acum nu știu dacă ar înțelege, dar acum i-aș răspunde ei sau altor oameni care ar fi gândit la fel.Stimată doamnă,Nu toți au avut norocul să se nască asemeni majorității. Acel copil, nu există doar în parc, el există ca noi toți. (Și asta e irelrvant, căci nu cred într-un prototip de "om normal" sau "asemeni majorității. Normalitatea, pentru fiecare dintre noi constând în autodescriere.)Este trist că sunt atâția oameni ca dumneavoastră. Sincer, pe mine mă deranjează mult mai tare prezența dumneavoastră, decât a lui, dar vă accept.Am întâlnit un caz asemănător în autobuz, copilul făcea gălăgie, deranjând o doamnă, care a vrut să o dea jos din autobuz pe mama și copil.Această mamă aparent modestă, nu și-a lăsat copilul într-un spital chiar dacă știa că îi va fi greu. Nu l-a abandonat. Îl crește, are grijă de el, îl scoate în parc, poate că încearcă să îl facă fericit, la fel că dumneavostră, probabil. Dacă nu va place, ea nu are ce să facă, nu are unde pleca, unde se evapora.Singura soluție e să plecați dumneavoastră. Universul nu se învârte în jurul dvs. Îl puteți ocoli. E simplu. Nu vi se cuvine totul, tuturor ni se cuvine. Ori împarți, ori nu atingi. Cam așa funcționează legea firii. Dacă nu va puteți adapta, nu e vină nimănui. Fiecare are dreptul să trăiască așa cum s-a născut. Izolați-vă și fiți fericită, dacă altfel nu puteți!Așa ne formăm copiii, cu ura sau drag. Cu acceptare sau repulsie. Nu uitați că ura, ranchiuna, cine le emite le și simte cel mai mult și e cel mai afectat! Gândiți-va de două ori ce sădiți!", își încheie tânăra postarea de pe pagina Grădinițe, creșe, școli "Felicitări pentru cele scrise, pentru ceea ce gândiți! Este o lecție de viață pentru toți! Sper din suflet să ne trezim cu toții! Sunt sigură că acea mămică nu aștepta milă de la cei din jur, sunt sigură că ea își dorește cu ardoare să își vădă copilul ca toți ceilalți, însă dacă nu se poate, măcar ea, doar ea, să-l facă fericit și sigur îl face! Felicitări, mămică de copil special, Dumnezeu să te țină așa, să te hrănești din fiecare pas în față făcut de copilul tău!""Am asistat și eu la un caz, în autobuz, copilul avea probleme vizibile, părea să aibă 10-12 ani. Făcea destul de multă gălăgie în autobuz, era cu bunicii. Mare mi-a fost uimirea să văd cum majoritatea din autobuz, îi certau pe bunici, mai să-i dea jos din autobuz deoarece copilul făcea gălăgie și țipa și nu reușeau să-l calmeze, ulterior am înțeles că voia să bea apă și nu aveau la ei. O doamnă drăguța s-a oferit și le-a dat sticla ei de apă. Mă gândesc, atât de răi am ajuns? Nu reușești să te pui o secundă în locul lor?""Profit de această postare să exprim faptul că pentru mine ele sunt niște eroine, cele mai puternice femei pe care le pot întâlni, cele mai răbdătoare! Sunteți minunate și va doresc toată fericirea din lume!""O cunosc din vedere pe mama respectivă și copilul ei, eu locuind tot în Drumul Taberei. Mama lui este o eroină. Mereu îl duce peste tot și are atâta răbdare cu el. Eu probabil nu aș fi fost în stare să am calmul și răbdarea ei. Iar noi toți da, trebuie să fim mai empatici.""Îi cunosc. Ne interesectăm de foarte multe ori în acel parc. De multe ori îi eliberăm imediat "băncuța" pentru că știm că este jucăria lui preferată! Uneori îl surprind stând minute în șir în turnul toboganului mare și privind alți copii cât de fericiți sunt și ce frumos se joacă. Fără excepție, mama lui are aceeași față blândă și același calm indiferent de situație. O privesc cu o admirație enormă de fiecare dată. Nici nu pot aproxima vârsta mamei, chipul ei este brăzdat de atâta durere și greutate cum nici nu îmi pot imagina!""Mare respect pentru părinții care sunt lângă copiii cu probleme de sănătate , ei sunt părinți adevărați la fel ca noi toți, care ne gândim prima dată la binele copiilor și apoi la noi. Felicitări pentru mamele și tații care luptă cu instituțiile noastre și rămân alături de copii, indiferent de situație.""Prea puțini dintre noi mai avem capacitatea de a ne pune în locul celuilalt, de a încerca să ne gândim oare cum se simte un semen de-al nostru într-o situație dificilă. Facem asta ca să ne protejăm excesiv și uităm să mai fim omenoși. Este o dramă cumplită pentru părinții care au copii atipici și nu primesc ajutor de nicăieri. Ba uneori sunt marginalizați și priviți cu răutate de ceilalți. M-am întrebat adeseori ce soartă au acești copii cu probleme, atunci când părinții lor nu mai sunt. Ce se întâmplă cu ei? Pentru că știu sigur că nu există instituții care să se ocupe de acești semeni ai noștri aflați în suferință. Oare ce este în sufletul părinților lor care știu că își vor lasă copilul fără niciun ajutor într-o lume plină de oameni asemenea doamnei din parc?!""Sunt mămică de 4 copii, din care 2 copii cu Autism , unul verbal și unul nonverbal. Cel nonverbal chiar săptămâna trecută a făcut o criză chiar în incinta clinicii unde merg cu el la control, fiind și alți părinți acolo cu copii cu boli asemănătoare, care au început să înjure și să mă facă ca la una cortului, zicând că nu știu să îl educ, am izbucnit în plâns pur și simplu când am auzit acele vorbe, copilul văzând că plîng s-a calmat exact cum a început acea criză, vă mulțumesc pentru vorbele frumoase.""Am un copil special și la noi discriminarea este peste tot. Cred că e o lipsă de educație.""Sunt mămica unui băiețel cu autism. Și va mulțumim din suflet pentru aceste rânduri. Există speranță.""Da, cunosc sentimentul de neputință al unei mame de copil special, pentru că am un copil cu autism. Deși nu are comportamente prea vizibile și lucrăm intens să recuperăm prin terapie, costurile depățesc 5000 lei lunar și statul oferă puțin peste 3000 lei (dacă ești din București, altfel e peste 2000 lei cu tot cu indemnizație, dacă ai copil până în 7 ani și intri în concediu creștere copil, pe 1250 lei după vârstă de 3 ani), dacă un părinte renunță la job. Eu am decis de la 1 iunie să renunț la job o perioadă și să primesc de la stat o indemnizație de 1250 lei. Mă gândesc să-mi ajut copilul cât mai mult să facă terapie și noi să lucrăm cu el." Patologiile de spectru autist în țara noastră au crescut cu 3,85% în 2020 față de 2019, potrivit unui raport privind impactului pandemiei de COVID-19 asupra sănătății mintale a copiilor, prezentat pe 17 iunie de Cornelia Cor, consilier al Avocatului Poporului.Ea a transmis că se înregistrează o creștere a tulburărilor de spectru autist peste tot în lume și a precizat că nu există date în țara noastră legate de incidența tulburărilor de sănătate mintală la copii și adolescenti.