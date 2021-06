Viata infernala a romancelor ce ingrijesc familiile de batrani in Italia. "Munca in permanenta, fara granite intre zi si noapte"

Munca aproape in permanenta, principala problema cu care se confrunta

Migratia in sectorul ingrijirii din Italia

Intre 2007 si 2017, aproximativ 3,4 milioane de cetateni romani au parasit tara, acest numar reprezentand 17% din populatie, insemnand a doua cea mai mare rata globala a migratiei dupa cea cauzata de razboiul din Siria (Organizatia Natiunilor Unite, 2017). In Italia, romanii reprezinta cel mai numeros grup de cetateni straini. C omparativ cu anul 2003, numarul romanilor din Italia a crescut de aproape 13 ori . Potrivit datelor Institutului Italian de Statistica, in anul 2020, aproximativ 1,2 milioane de romani aveau resedinta stabilita in Italia, 57% fiind femei. Femeile venite din Romania sunt, de altfel, principalul grup care lucreaza in sectorul ingrijirii din Italia, acest tip de munca fiind realizata aproape in totalitate de migrante.Potrivit datelor Institutului National de Securitate Sociala (INPS), numarul lucratorilor domestici din Italia inregistrati in anul 2018 a fost de 849.987, aproximativ 90% fiind femei. Acestora li se adauga persoanele care nu sunt inregistrate. Potrivit estimarilor unei agentii de ocupare din Italia, aproximativ 565.000 de lucratori domestici nu au un contract de munca, astfel ca nu beneficiaza de vreo forma de protectie sociala - asigurare in caz de accident la locul de munca, asigurare de sanatate, asigurari de somaj , contributii la pensie.Mai jos, cateva din concluziile si datele din raportul SNSPA.Cea mai intalnita categorie este reprezentata de "badantele in tranzit", care au ca obiectiv sprijinirea familiei din Romania si reintoarcerea odata ce problemele sunt rezolvate. Intr-o majoritate covarsitoare, ele locuiesc permanent in aceeasi casa cu varstnicii pe care ii ingrijesc. Particularitatea acestei categorii este legata de faptul ca, desi intr-o prima faza ingrijitoarele se gandesc ca vor sta o perioada scurta, ele prelungesc sederea in Italia in lipsa unor oportunitati mai bune, unele depasind chiar si 10 ani.A doua categorie de ingrijitoare este cea care ia decizia de a se stabili in Italia definitiv, fie impreuna cu familia din Romania, reintregita, fie prin intemeierea unei noi familii in Italia. In general, muncesc tot in sectorul ingrijirii si curateniei, insa nu locuiesc in aceeasi gospodarie in care muncesc. Aditional se poate vorbi si despre o a treia categorie in cazul Romaniei: cea sezoniera sau temporara.Aceste persoane, de obicei, inlocuiesc "badantele in tranzit" pentru o perioada scurta de timp in perioada concediilor sau cand au de rezolvat o problema de ordin personal in tara de origine. Adesea, fac parte din aceeasi familie sau retea personala cu persoanele inlocuite.Astfel, ingrijitoarele sezoniere sau temporare isi suplimenteaza veniturile din astfel de activitati, beneficiind inclusiv de zborurile ieftine catre Italia si, in acelasi timp, raman alaturi de familie in cea mai mare parte a anului. In ceea ce priveste reglementarea relatiilor de munca, chiar daca exista mai multe categorii de contracte de munca care stipuleaza drepturile pe care ar trebui sa le aiba ingrijitoarea, in practica predomina situatiile in care responsabilitatile legate de munca sunt negociate informal.Cazurile variaza, de la situatia in care se lucreaza fara niciun fel de contract, la cea in care contractul incheiat are prevazute mai putine ore decat este legal, situatiile in care se incheie contractul adecvat pentru munca prestata fiind rare. La acestea se adauga situatiile in care se cer mai multe responsabilitati si mai multe ore lucrate, inclusiv in orele si zilele libere, precum si situatii care pot fi incadrate in sfera abuzului, de exemplu in situatia in care o ingrijitoare munceste pentru mai multe persoane varstnice.Informalitatea in relatiile de munca este rezultatul nu numai a lipsei de reglementare si control din partea statului italian si a factorilor culturali care vad "institutia badantei" ca facand parte din familie, ci si a slabei sindicalizari la nivel de sector, lucru care nu ofera ingrijitoarei prea multe optiuni de a lupta pentru imbunatatirea relatiilor de munca. Astfel, dezvoltarea unor strategii individuale, care vine, de obicei, cu experienta in munca reprezinta modalitatea prin care ingrijitoarele romance pot obtine un contract mai bun si relatii de munca avantajoase. "Sansa" sau "norocul" au fost deseori mentionate de respondente in momentul in care au fost rugate sa descrie locurile de munca pe care le-au avut.Cunoscand povestile altor colege si situatiile cu care s-au confruntat, ajung sa se considere norocoase cu varstnicii la care au ajuns, desi, la randul lor, se confrunta cu incalcari ale drepturilor sau situatii abuzive. Asadar, conditiile de munca sunt percepute ca tinand mai degraba de "destinul" fiecarei persoane decat de situatia legala pe care o au in calitate de ingrijitoare. Ingrijirea varstnicilor la domiciliu este perceputa ca o optiune buna de a castiga financiar, in contextul in care locuirea in aceeasi casa in care muncesc le scuteste de cheltuieli suplimentare cu cazarea, utilitatile, masa si transportul.Cu toate acestea, riscurile de a se confrunta cu incalcari ale drepturilor si chiar exploatare sunt mult mai mari, comparativ cu locurile de munca standard. Desi este considerata o munca necalificata, vorbim despre o munca solicitanta fizic si mai ales psihic, abilitatile necesare realizarii muncii fiind, in realitate, extrem de complexe. De cele mai multe ori fara experienta, ingrijitoarele se specializeaza direct la locul de munca, invatand sa faca "de toate" in casa in timp ce ofera servicii sociale si uneori medicale sau chiar psihologice persoanei varstnice, care poate fi izolata la pat si/sau poate avea boli precum Alzheimer sau dementa senila.Munca aproape in permanenta, fara granite intre zi si noapte sau intre zilele de munca si cele libere, este principala problema cu care se confrunta ingrijitoarele. Efectele sunt devastatoare, contribuind la cresterea stresului, oboseala cronica, epuizare, depresie si probleme de sanatate mentala. Cu toate acestea, consilierea psihologica este cvasiinexistenta, singurele discutii pe aceasta tema fiind purtate cu medicul de familie (daca sunt inscrise), care, uneori, le prescrie medicamente . Criza generata de pandemia de SARS-CoV-2 a adus in atentia publica importanta pe care o are munca pe care o realizeaza aceste persoane, fiind solicitate inclusiv pentru a lucra in caminele destinate persoanelor varstnice. De altfel, alaturi de munca realizata de lucratorii sezonieri din agricultura si cresterea animalelor, munca din sectorul ingrijirii italian a fost considerata o munca esentiala, care ar trebui mai mult recunoscuta, apreciata, remunerata si mai bine reglementata.Statul italian a tolerat, inca de dinainte de intrarea Romaniei in Uniunea Europeana, femeile imigrante, initial ilegale, devenite ulterior legale in urma Decretului 195/2002 pentru amnistita lucratorilor extracomunitari (din afara UE), cunoscut in limbaj popular ca Sanatoria.Munca de ingrijire la domiciliu a varstnicilor, care, traditional, era parte din munca neremunerata din interiorul familiei, a fost, treptat, preluata de imigranti, mai ales in contextul dificultatilor socioeconomice din tarile est-europene."Munca de badanta in Italia nu are o legislatie foarte puternica, pentru ca e o chestie care a aparut in ultimii 30 de ani. Italienii, inainte, isi tineau ei batranii in familie. Tara a imbatranit brusc, si ajutorul asta al badantelor a venit ca o mana cereasca. S-au bucurat si ei ca a picat socialismul si Uniunea Sovietica si atata lume a venit la ei." (ingrijitoare, Como)Migratia pentru munca de ingrijire creste constant dupa 2003, iar romanii reprezinta cel mai numeros grup de imigranti cu resedinta in Italia. Somajul generat de privatizarile si restructurarile din fosta industrie socialista de la finalul anilor '90 si relansarea economiei dupa 2000, care s-au bazat pe "avantajul" fortei de munca ieftine si calificate, au contribuit la acest fenomen. Aproape toate respondentele explica cum pierderea locului de munca si lipsa unei alternative viabile de reangajare au generat dorinta si intentia de a migra.La lipsa unor alternative de angajare se adauga varsta in general inaintata, locuri de munca salarizate cu sume ce se terminau mult inainte de finalul lunii, abuzuri ale angajatorilor din Romania, pe fondul unei legislatii nefavorabile muncii si altor mijloace de protectie sociala a angajatilor, dorinta de a sprijini educational si financiar copiii si necesitatea de a rezolva probleme familiale. Chiar si fara contract, munca din sectorul ingrijirii din Italia genereaza venituri mult mai mari decat locuri de munca considerate acceptabile si chiar prestigioase in Romania. Castigul financiar este facilitat de locuirea in aceeasi gospodarie in care se lucreaza.Migratia a crescut prin retele personale, in contextul unei cereri ridicate de forta de munca in sectorul ingrijirii italian, recomandarile personale fiind principalul mijloc de gasire a unui loc de munca."Migratia din '98, fata de migratia de dupa 2003-2004, dupa ce-a fost Sanatoria, si cea de-acum, care vin cu pasaport biometric, is trei migratii absolut diferite. Pe mine ma poate intelege cei care au migrat cu mine in '98-2002. (...) In Italia, am stat doi ani jumate, fiind clandestina, si pe copii iam lasat de mici: cel mare avea 13 ani, cel mic 7. (...) M-am intors, am stat doi ani la lucru in Chisinau, dar cu leafa ceia si parintii bolnavi am fost nevoita sa ma intorc din nou in Italia, de data asta legal, cu cetatenie romana. Din 2003 pana in 2010 m-am chinuit foarte tare, pentru ca nu mai puteam sta continuu, veneam la trei-patru luni acasa. Cu pasaport romanesc n-aveam voie sa stau mai mult de trei luni (pana in 2007)." (ingrijitoare, Como)"In 2003 nu era posibilitatea cu contract imediat. Aveam un serviciu bun in Romania, dar banii numi ajungeau niciodata." (ingrijitoare, Lucca)"Am lucrat la o patiserie de la 7 la 9 seara in continuu lucram - spalam lazi, faceam tot ce era de facut si nu ma platea si am plecat. Eram in somaj si o vecina de-a mea mi-a zis: << Uite, am gasit niste numere pe televizor, a luat si a sunat si zice - uite are nevoie asa si asa >> . Si am zis da, sunt de acord." (ingrijitoare, Sardinia)"Am inceput in 2011, ca in 2010 am intrat in somaj. Am fost casier-verificator la CFR. Speram sa ies la pensie de-acolo, dar cu privatizarile, inchiderea de statii CFR - ca s-au inchis la noi din zona, la Marfa - m-am hotarat sa plec la 50 de ani. Aveam copii la facultate, sotul, in 2003, iesise la pensie. Era greu, m-am hotarat sa plec. (...) In Romania, la 50 de ani, nu te angaja nimeni. Aici nu gasesti loc de munca. Doar vanzatoare la magazin cu 5 milioane si stai in frig." (ingrijitoare, regiunea Campania).Similar unor studii anterioare referitoare pe tematica muncii de ingrijire la domiciliu din Italia in contextul migratiei din Ucraina (Vianello, 2016), putem vorbi despre mai multe categorii de migrante.Daca, in cazul Ucrainei, discutam despre doua categorii, cele care s-au stabilit definitiv in Italia si cele care sunt "in tranzit", in cazul Romaniei se poate adauga si o a treia: migrantele sezoniere sau temporare, cele care alterneaza munca in Italia cu statul in Romania, alaturi de familie.Primul job al migrantei inseamna cel mai adesea unul la negru, foarte prost platit. Familia profita de lipsa de pregatire a ingrijitoarei, de lipsa puterii de negociere, de necunoasterea drepturilor pe care le are si a limbii italiene, impunand conditiile de munca. De obicei, in aceste cazuri abuzurile sunt cele mai raspandite, perioada initiala si primele job-uri fiind pentru cele mai multe femei extrem de solicitante fizic si psihic.Odata cu capatarea experientei, a unei minime stabilitati financiare si extinderea retelei sociale a ingrijitoarelor, cariera sociala a job-ului trece intr-o etapa urmatoare, iar acestea pot alege mai usor locul de munca si, uneori, pot fi persoana-resursa care recomanda alte ingrijitoare in interiorul retelei familiale sau de apropiati.Salariul negociat creste, iar drepturile contractuale tind sa fie intr-o masura mai mare respectate. In unele situatii, persoanele cu experienta incearca sa evite locurile de munca foarte dificile, cum sunt cele in care trebuie sa ingrijeasca varstnici imobilizati la pat sau cu boli ca dementa senila sau Alzheimer.In situatiile in care accepta sa ingrijeasca astfel de persoane, salariul solicitat tinde sa fie mai mare: "Asta mi-au spus si mie (angajatorii): nu putem sa-ti dam mai putin pentru ca tu cunosti regulile (...) Repet, stii limba, ai un pic de experienta, ti-ai facut un pic de CV. Sa fii sigura pe tine, sa le arati ca stii ce vrei si sa ai un pic de profesionalism - ai sanse sa fii mai bine platita. Asta-i primul secret. Atunci, ei isi mai baga mana in buzunar, sa stiti (rade)." (ingrijitoare, Cagliari)O emancipare relativa vine in momentul in care lucratoarele in sectorul ingrijirii renunta la slujba "la fix" sau "la 24h" si se angajeaza "la ore" fie pentru curatenie, fie pentru asistenta pentru varstnici pentru o perioada limitata a zilei, fie ca babysitter.Angajarea cu un program de 8h pe zi si mutarea in chirie aduc, de obicei, slujbe mai solicitante fizic si mai putin stabile decat cea de "badanta la fix", dar mult mai putin solicitante psihic. Un permis de conducere, eventual si achizitionarea unei masini, pot fi vitale pentru a obtine contracte de munca de zi ca 9 insotitoare pentru varstnici, ingrijitoare la o casa de batrani, babysitter sau curatenie.Aceasta evolutie a carierei in ingrijire am intalnit-o doar la persoanele cu o lunga sedere in Italia (peste 10 ani), cu experienta foarte bogata a mai multor job-uri si mai ales cu o retea sociala foarte extinsa, care le-a permis accesul la slujbe mai bine platite, mai putin solicitante si la o independenta sporita: " << La ore >> nu te descurci fara masina, pierzi mai mult timp cat stai si astepti autobuzul. Am avut noroc, se cauta persoana << la fix >>, dar cu carnet de conducere. Si masina casei era masina mea, eu o conduceam. Batranul era autosuficient la 92 de ani, eu faceam piata, il duceam la medic cand avea nevoie." (ingrijitoare, Lucca)De multe ori, depasirea dificultatilor specifice unui job claustrant si prost platit "la fix" prin trecerea la unul "de zi", considerat mai bun, este celebrata printr-un discurs de realizare, implinire si management al impresiei.Acest discurs vine in contrapondere cu discursul dominant (presa, politica, comunitate si chiar familie), in care li se atribuie fie vina pentru distantarea de familie, fie imburghezirea prin comparatie cu membrii retelei/comunitatii de acasa care nu a migrat: "Stateam la mare vara, mancam degeaba la restaurant, aduceam fete doua luni de zile vara ca sa scap de mare. Batrana nu accepta sa ma numeasca << badanta >>, la un monsignor m-a prezentat << La mia compania >> . Preotul a izbucnit in ras: << Marta, dar de cand a murit barbata-tu ti-ai schimbat placerile? >> . Pe langa cadouri de 300 de euro din partea familiei, unul din feciori imi punea in buzunar inca 1500 euro cu specificatia: << Pentru cadoul la nepotica si feciorul tau >> . (...) Iar cand am plecat acasa, in septembrie, mi-au facut cadou 10.000 de euro si masina pe care o conduceam." (ingrijitoare, Lucca)Responsabilizarea individuala este un alt discurs dominant ca reactie la politicile neoliberale si la abandonul aproape complet al guvernelor pentru aceste categorii: "Eu nu ma consider sluga. Eu stiu ca am acasa probleme si eu mi le rezolv. Cum? Asta e treaba mea. N-am venit in Italia sa fiu director de magazin, asta-i munca pe care mi-o propune statul italian si eu sunt foarte multumita ca mi-au asigurat salariu , concediu..." (ingrijitoare, Bologna 2)Cele mai multe persoane care practica munca de ingrijire, mai ales daca o fac temporar, sau daca e planificata pe termen scurt (chiar daca, in realitate, ajung sa lucreze perioade mai lungi), au rareori posibilitatea de "a alege" in sensul rational definit mai sus, existand numeroase bariere si constrangeri care le determina sa aleaga ce li se ofera din partea angajatorilor."Badanta in tranzit" este cea mai intalnita categorie de persoane care migreaza, specificul fiind ca ea nu isi propune sa se stabileasca in Italia. De obicei, are un scop foarte precis pentru care migreaza, intotdeauna la mijloc existand motivatii economice - e.g., sa sprijine copilul/copiii sa termine studiile, sa rezolve problemele financiare ale familiei, inclusiv sa returneze datorii, sa obtina o pensie de la statul italian etc. Decizia de a munci in alta tara este luata fie in contextul pierderii locului de munca al ei sau al sotului, fie in contextul veniturilor extrem de reduse, care nu acopera minimul necesar pentru subzistenta.De cele mai multe ori, "badanta in tranzit" 10 este victima politicilor neoliberale specifice statelor postsocialiste est-europene, unde disponibilizarile masive si salariile precare au adus in somaj si intr-un precariat crunt nenumarate persoane, mai ales din zona clasei muncitoare. "Badanta in tranzit" este de varsta medie, cu copii adolescenti sau trecuti de 20 de ani. Aproape toate persoanele pe care le-am intervievat si intra in aceasta categorie si-au propus sa mearga in Italia pentru o perioada scurta si pentru a indeplini strict un obiectiv economic pentru familie, dar au ajuns sa stea de fapt o perioada mult mai lunga (uneori peste 10 ani).De multe ori, surmenarea si epuizarea psihica ajung sa fie factorul decisiv pentru a se intoarce definitiv. "M-am concentrat pe educatia si viitorul fetelor..., pentru a putea fi competitive in orice tara sau loc de munca. Ele au fost << locomotiva >> mea, iar eu - fochistul." (ingrijitoare, Torino 3)Viata acestor femei, asa cum sugereaza etnografia Olenei Fedyuk (2012, pp. 297-298), este pusa "pe pauza" pana cand se vor intoarce la familie si vor incepe o noua viata. Aceste persoane se afla intr-un fel de zona de liminalitate: nici acasa, nici in Italia. Nu au pretentii de a socializa foarte mult dincolo de necesitatile slujbe, de universul altor badante in tranzit si bisericii locale si nu se considera, cel mai adesea, ca fiind migrante intr-un alt stat. Acestea stau cu gandul la familia din Romania sau Moldova, numarand adesea timpul in saptamanile ramase pana la urmatoarea plecare acasa, intoarcerea fiind obiectivul principal.Acest statut, care presupune faptul ca badantele in tranzit nu isi asuma in totalitate rolul de migrant, duce la invizibilitatea lor, la o acceptare mai usoara a incalcarii drepturilor si la lipsa unui plan profesional pe termen lung. Situatia este similara cu cea descrisa de Vianello (2016), care discuta despre ingrijitoarele ucrainence din Italia, al caror scop principal este de a-si maximiza castigurile pentru a se intoarce cat mai repede acasa, astfel ca nu investesc in aspecte care pot contribui la imbunatatirea calitatii vietii lor in Italia."Am crezut c-am venit pe-un an, doi si, cand colo, iaca, am 10 ani. Au mai urmat si alte probleme, mi-au crescut nepotii, am un fiu si el are trei copilasi, si eu, si el trebuie sa avem grija de ei. Ca sa ai copii culti trebuie sa investesti, e un principiu al meu." (ingrijitoare, Bologna 2)Prin contrast, migrantele care se stabilesc definitiv in Italia sunt femei tinere fara copii care renunta la statutul de "badanta fixa" si care se muta in chirie si muncesc, de regula, tot in sectorul curateniei si ingrijirii "la ore" (colf and badanti). De obicei, se stabilesc definitiv dupa ce intra intr-o relatie sau se casatoresc in Italia. Acestea sunt adesea tinere care au ajuns in Italia la varsta de 20-30 de ani, fara obligatii familiale directe. O alta categorie a migrantelor stabilite este cea a femeilor care, dupa mai multi ani de munca in ingrijire in Italia, fac reintregirea familiei si se stabilesc definitiv in orasele unde muncesc.De obicei, acestea isi iau chirie impreuna cu familia si trec de la munca de "badanta fixa" la munca "la ore". De regula, copiii sunt adusi sau vin pentru a face scoala/facultatea in Italia si, in timp, obtin job-uri mai bine platite decat parintii lor. Nu toate familiile reusesc insa, existand numeroase situatii in care sotul sau copiii nu se adapteaza si decid reintoarcerea in Romania, 11 mai ales in contextul in care, pentru barbati, este mai dificila gasirea unui loc de munca in afara domeniului constructiilor sau agriculturii."In 2002, in ianuarie, am plecat impreuna. Mai mentinusem relatii cu vecinii si cu familia din Italia si am mers << la ore >> cu recomandare facuta de fosta familie. Ceea ce mi-a usurat munca mea. Conteaza foarte mult aceste recomandari. Gandul meu a fost sa-mi iau toata familia, dar baiatul nu a vrut niciodata, nici in concedii . Sotul nu a gasit de lucru, asa ca am mers (doar eu) cat sa sustin copilul." (ingrijitoare, Torino).A treia categorie, cea a "badantelor sezoniere sau temporare", vizeaza femei care continua sa lucreze pentru perioade mai scurte, de cateva luni, si muncesc sezonier sau ocazional pentru a inlocui alte femei care practica munca de ingrijire. In multe cazuri, acest sprijin reciproc a aparut in principal prin retele familiale. Pentru ca ingrijitoarele din Italia sa poata sa aiba concediu o perioada de timp dintr-un an sau pentru a-si rezolva probleme pe care le au acasa, fara sa intrerupa contractul de munca (care, uneori, implica chiar pierderea locului de munca), acestea aduc o inlocuitoare din Romania pentru o perioada stabilita de comun acord.Aceasta categorie a aparut cu precadere in ultimii 10 ani si a fost facilitata de libera circulatie a persoanelor in interiorul UE dupa aderarea Romaniei, in 2007, dar si prin aparitia zborurilor accesibile si ieftine spre Italia."M-ar fi legat pe o perioada prea lunga, de un an. Contractul se facea minim pe un an si as fi fost obligata sa raman. (...) Eu doar mi-am sustinut copilul, dar, in acelasi timp, ma bucur ca am mentinut familia. Nu ne-am despartit. Si sotul s-a ingrijit de copil. Despartirea nu a fost usoara, dar pe trei-patru, maximum cinci luni." (ingrijitoare, Torino).