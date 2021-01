Drama unei gimnaste diagnosticata cu COVID. Era sa moara intr-un incendiu din cauza ca nu a simtit mirosul fumului

Daria Valeryevna Shkurikhina, in varsta de 30 de ani, care a fost campiona la gimnastica ritmica, si-a dat seama de ceea ce se intampla abia atunci cand a observat un nor gros de fum. In ciuda panicii care a cuprins-o, a reusit sa iasa din casa cuprinsa de flacari si sa strige dupa ajutor.Cauza incendiului nu a fost inca stabilita, insa gimnasta le-a spus politistilor ca avea o lumanare parfumata aprinsa in dormitor, care era pozitionata la o distanta sigura de orice obiect care s-ar fi putut aprinde usor.In urma incendiului care a avut loc pe 7 ianuarie tanara si-a pierdut locuinta, scrie The Sun "Imi este teama sa va arat dezastrul din apartamentul meu. Nici nu stiu cum sa va descriu situatia. Nu mai am cuvinte. Nu stiu unde voi locui in perioada urmatoare", a spus gimnasta.Daria Valeryevna Shkurikhina a castigat cinci medalii de aur la Campionatul European de Gimnastica, trei la Moscova in 2006 si doua la Torino, in 2008. In 2007, a lut aurul la Campionatul Mondial.