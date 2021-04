Noua sosea proiectata intre Galati si Braila in regim de drum expres. "Va trebui sa finalizata in maximum 24 de luni"

Drumul expres va avea o lungime de 11 km, va cuprinde 3 poduri, 2 viaducte si un pasaj.Azi am participat la semnarea contractului pentru construirea (proiectare + executie) drumului expres Galati - Braila. Acesta este un proiect-cheie pentru legarea celor doua municipii, pentru dezvoltarea intregii zone, inclusiv prin conexiunea la podul suspendat peste Dunare si, implicit, la Tulcea. Viitorul drum expres, o alternativa la DN22B, are o lungime de 11 km, va cuprinde 3 poduri, 2 viaducte si un pasaj si va fi proiectat, evident, cu 2 benzi pe sens si cu parapete despartitor intre sensuri", a transmis Drula.Seful de la Transporturi spune ca are incredere in constructorul care a castigat licitatia."Antreprenorul roman care a castigat contractul si care a dat dovada de seriozitate in lucrarile pe care le are deja in portofoliu va trebui sa finalizeze proiectarea in cel mult 10 luni, iar executia in maximum 24 de luni. Am toata increderea ca se va incadra in acest termen si ca, in 2023, vom putea circula pe un drum modern intre orasele Braila si Galati", a mai spus ministrul Transporturilor.CNAIR a semnat contractul pentru "Proiectarea si executia drumului expres Braila-Galati" cu asocierea SC SA & PE Construct SRL (lider de asociere) - Spedition UMB - Tehnostrade SRL, firma omului de afaceri Dorinel Umbrarescu.Valoarea contractului este de 371.416.131,09 lei, fara TVA. Sursa de finantare: fonduri europene nerambursabile.