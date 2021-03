VIDEO Munti de zapada pe o sosea importanta din Romania. Cum indeparteaza drumarii troienele ca in mijlocul iernii

Soseaua s-a ingustat dupa ce, din cauza zapezii depusa in ultimele zile, s-au format troiene."Imagini de pe DN 7A, sectorul cuprins intre Petrosani si Obarsia Lotrului, sector de drum administrat de DRDP Timisoara. Actionare cu autofreza pentru asigurarea gabaritului partii carosabile", au scris reprezentantii Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, referitor la o actiune desfasurata in cursul zilei de sambata, 20 martie.In zona s-a circulat in conditii de iarna