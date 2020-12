FOTO VIDEO Drumul lui Iovan, soseaua spectaculoasa din Apuseni care a transformat in obiectiv turistic locul tragediei aviatice din 2014

Autoritatile locale au simtit ca se poate profita de pe urma acestui lucru si au depus un proiect la Guvern pentru finantarea asfaltarii "drumului lui Iovan". Opt kilometri de drum comunal a fost asfaltat, ajutand foarte mult comunitatile locale din zona si contribuind la accesul facil al turistilor.Oricine poate urca acum, destul de usor, cu masina la altitudinea de 1600 de metri, pe un drum spectaculos, pana in apropierea padurii in care s-a prabusit avionul. De la asfalt mai este de parcurs doar circa 1 km pana la locul devenit atractie turistica pentru oamenii care urca pe munte.Aici, Primaria a ridicat mai multe constructii din lemn si o scena pentru evenimente cultural-traditionale, cum ar fi si Targul Lemnarului, organizat in fiecare an. Dupa asfaltarea drumului, turismul la Petreasa a "explodat". In 2-3 ore se poate urca cu masina, se poate vizita locul tragediei si se revine in drumul national de la poalele muntelui. Accesul este posibil in toate anotimpurile. Iarna cand ninge mult stratul de zapada masoara in zona peste 1 metru, urcarea masinilor fiind posibila doar daca drumul este deszapezit.DC 204 face legatura intre Horea si Petreasa, satul aflat la cota 1600. Portiunea are o lungime de aproximativ 8 kilometri si a fost numit "Drumul lui Iovan", pentru ca in zona respectiva (Varful Petreasa), acum cinci ani, si-au pierdut viata, in accident aviatic, pilotul Adrian Iovan si studenta Aura Ion. A fost finalizat in vara anului 2019, cand pe platoul montan a fost organizat evenimentul "Targul Lemnarilor din Apuseni".Drumul usureaza foarte mult accesul la locuinte si pentru aproximativ 300 de cetateni ai comunei Horea, lucrarile de reabilitare incepand in 2015. "Drumul lui Iovan" pleaca din centrul comunei Horea, trece pe langa Dambul lui Gaf, este foarte abrupt in cateva locuri, deosebit de spectaculos si traverseaza o zona foarte frumoasa, fiind asfaltat pana la limita dintre judetele Alba si Cluj. Modernizarea drumului comunal a costat peste 6 milioane de lei, bani acordati din fonduri guvernamentale.De unde se termina asfaltul, drumul de pamant continua prin padure, pe o distanta de circa 1 kilometru, pana la locul unde s-a prabusit, in 20 ianuarie 2014, pe muntele Petreasa, avionul pilotat de Adrian Iovan.In accident au fost raniti copilotul Razvan Petrescu, medicii Radu Zamfir de la Spitalul Fundeni, Valentin Calu de la Spitalul Elias, Catalin Pivniceru de la Spitalul "Sfanta Maria" si Sorin Ianceu de la Spitalul Municipal din Beius, judetul Bihor. Echipa medicala din avion mergea de la Bucuresti la Oradea, unde urma sa preleveze ficatul de la un donator de peste 60 de ani care suferise un accident vascular cerebral.Locul accidentului a fost gasit, dupa ore de la prabusire, de trei moti din comuna Horea. Pe locul unde s-a prabusit avionul, motii din Zanzesti si Giurgiut au ridicat un altar de lemn, care aminteste de tragedia din urma cu aproape sase ani. In fiecare an, in preajma zilei de 20 ianuarie, sunt organizate slujbe de pomenire in memoria celor doua victime ale tragediei aviatic.Altarul construit la locul accidentului din ianuarie 2014In august 2018, procurorii militari din Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au clasat dosarul accidentului aviatic din Apuseni. Ancheta a vizat modul de interventie al institutiilor specializate pentru gasirea aeronavei si salvarea oamenilor.Anchetatorii au stabilit ca persoanele vizate de ancheta nu se fac vinovate de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa, actiunile sau inactiunile acestora neinterpunandu-se in lantul cauzal care a determinat decesul victimelor, nefiind intrunite elementele de tipicitate ale acestor infractiuni. Totodata, a fost dispusa clasarea cauzei si pentru infractiunea de neglijenta in serviciu, intrucat in activitate nu ar fi existat incalcari ale indatoririlor de serviciu.