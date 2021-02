Liber pe Transbucegi. Drumul, inchis din cauza unei avalanse, a fost redat circulatiei

Circulatia, inchisa saptamana trecuta

Conform unei informari date publicitatii de Politia judeteana Dambovita, drumul judetean 713, cunoscut sub denumirea Transbucegi , a fost redat ciruclatiei incepand de joi dimineata, de la ora 06.00."Politistii damboviteni atrag atentia conducatorilor auto ca, pentru a preveni producerea unor evenimente rutiere negative, este necesar sa manifeste o conduita preventiva si sa respecte cu strictete regulile privind deplasarile pe drumurile publice . Totodata, soferii sunt sfatuiti sa isi echipeze corespunzator autovehiculele inainte de a pleca la drum si sa se intereseze cu privire la starea traseului pe care urmeaza sa il parcurga", mentioneaza reprezentantii IPJ Dambovita.Circulatia pe DJ 713 - Transbucegi a fost inchisa saptamana trecuta , vineri, incepand cu ora 11:00, din cauza unei avalanse produse in zona Dichiu, din judetul Dambovita.Transbucegi, cunoscut turistilor si sub denumirea "Drumul Babelor", face legatura intre statiunea Sinaia din judetul Prahova si strabate platoul Bucegi, pe traseul Cabana Cuibu Dorului - Saua Dichiului, pana la cabana Piatra Arsa din judetul Dambovita.Alaturi de Transfagarasan si Transalpina, acest drum este considerat unul dintre cele mai spectaculoase din Romania.