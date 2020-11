DSP Alba propune ridicarea carantinei in Alba Iulia si alte cinci localitati

"Concluziile acestor analize ne permit sa propunem CJSU Alba suspendarea starii de carantina in aceste localitati", mai scrie directorul DSP Alba.Astfel, Alba Iulia si alte cinci localitati din judetul Alba ar putea sa iasa din carantina astazi."La 14 zile dupa ce Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis intrarea in carantina a localitatilor Alba Iulia, Blaj, Sebes, Cugir, Abrud si Ciugud, DSP Alba a intocmit analizele de risc ale acestor localitati, in baza datelor obtinute pe durata starii de carantina. Aceste date ne indica o imbunatatire a contextului epidemiologic si un trend descendent constant al imbolnavirilor(...). Masurile luate de autoritati, la pachet cu cooperarea populatiei in ce priveste implementarea lor, ne arata ca putem lupta eficient cu virusul, ca putem limita efectele pe care acesta le are asupra populatiei si asupra sistemului sanitar", a mai scris Sinea.Citeste si: Cinci orase din judetul Alba, inclusiv Alba-Iulia, si comuna Ciugud intra in carantina Citeste si: Comuna Ciugud, cea mai ridicata rata de infectare din judetul Alba - 11,94 la mia de locuitori