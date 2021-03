DSP Prahova, despre sotii decedati de COVID-19 dupa imunizare: "Nu e legatura de cauzalitate intre vaccinare si deces"

Sotii, diagnosticati cu Covid-19

Ancheta la DSP

Potrivit unui comunicat transmis, marti seara, de DSP, la aceasta concluzie s-a ajuns in urma analizarii documentelor existente la centrul de vaccinare, la unitatea sanitara in care au fost internati cei doi soti care au decedat, precum si dupa verificarea anchetelor epidemiologice efectuate in cazul acestora.Astfel, DSP arata ca cei doi soti din comuna Filipestii de Padure au fost vaccinati anti-COVID in data de 3 martie la centrul din cadrul Spitalului Municipal Campina iar la consultul efectuat la punctul de triaj "nu au fost identificate contraindicatii ale vaccinarii de catre personalul medical si nu au fost inregistrate efecte secundare in timpul supravegherii postvaccinale".Din datele pe care le detine DSP, Serviciul Judetean de Ambulanta a fost solicitat trei zile mai tarziu pentru doua persoane din satul Minieri, comuna Filipestii de Padure, sot si sotie, de 71 si, respectiv, 66 de ani, care acuzau ameteli si stare generala modificata. Cei doi au fost dusi la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti, unde au fost diagnosticati cu infectie cu SARS-CoV-2, pneumopatie acuta COVID-19 si internati pe Sectia boli infectioase COVID a spitalului. Ulterior, DSP a facut ancheta epidemiologica, in care este consemnat debutul simptomelor in data de 5 martie, precizeaza sursa citata."Avand in vedere ca un caz este considerat infectios cu doua zile inaintea debutului si inca 14 zile dupa debut, consideram ca la data vaccinarii erau deja in perioada de incubatie a bolii COVID-19, vaccinarea neinfluentand cursul bolii la cei infectati, asa cum s-a mai discutat in spatiul public", se arata in comunicatul DSP.Prefectul de Prahova, Cristian Ionescu, a cerut, marti, Directiei de Sanatate Publica si Colegiului Medicilor demararea unor anchete in regim de urgenta dupa aparitia in spatiul public a informatiei potrivit careia doua persoane, sot si sotie, din comuna Filipestii de Padure, au decedat din cauza COVID-19 dupa ce anterior au fost imunizate impotriva SARS-CoV-2.In context, presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea (CNCAV), Valeriu Gheorghita , a declarat ca vaccinarea impotriva noului coronavirus a persoanelor asimptomatice sau care sunt in perioada de incubatie a virusului nu influenteaza evolutia naturala a bolii."S-a mai discutat despre vaccinarea la persoanele care sunt fie in perioada de incubatie, fie cu infectia asimptomatica SARS-CoV-2, in niciun caz nu creste riscul de evolutie nefavorabila, vaccinarea nu influenteaza cursul evolutiei naturale a bolii", a spus Gheorghita.