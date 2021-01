DSP Galati a avizat temporar 18 centre de vaccinare fixe pentru etapele doi si trei

Potrivit sursei citate, la cele 18 centre de vaccinare au fost verificate aspectele privind autorizarea, respectarea regulilor generale de functionare, circuitele functionale pentru persoanele venite la vaccinare, dotarea spatiilor si kitul de vaccinare.In urma verificarilor, toate centrele de vaccinare au fost avizate temporar de DSP Galati.Cele 18 centre de vaccinare organizate in afara unitatilor sanitare sunt dispuse la caminele culturale din Tulucesti, Cudalbi, Cosmesti, Ivesti, Liesti, Pechea, Casa de Cultura Targu Bujor, Sala de sport Beresti, un imobil de pe str. Stefan cel Mare din Corod, Scoala nr.2 Matca, Oficiul Prefectural si Sala spectacole I. Petrovici, ambele din Tecuci, Baza sportiva Siderurgistrul, Sala Sporturilor, Patinoarul, Casa de Cultura a Studentilor si doua cantine, toate din Galati.La aceste centre se mai adauga alte cinci infiintate in unitati medicale: Spitalul Militar de Urgenta "Dr. Aristide Serfioti", Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan", SC Med Life SA, Centrul Medical Judetean, toate din Galati si Spitalul Municipal "Anton Cincu" Tecuci.De la declansarea campaniei de vaccinare pe 4 ianuarie, in judetul Galati au fost vaccinate 2.945 de cadre medicale.