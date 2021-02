DSU face ancheta la Constanta, in cazul incendiului soldat cu decesul unei femei care a sarit de la etajul sase. Neconcordante in datele transmise de ISU Dobrogea

"Ca urmare a informatiilor nou aparute in cazul incendiului produs astazi in municipiul Constanta, facem precizarea ca inspectorul sef al ISU Constanta a dispus derularea unei verificari cu privire la datele de interes operativ de la momentul primirii apelului de urgenta pana la momentul sosirii tuturor resurselor la locul incidentului.Totodata, la nivelul IGSU a fost deja constituita o comisie de verificare care se deplaseaza la Constanta in vederea clarificarii situatiei si dispunerii unor masuri ulterioare. Vom reveni cu informatii suplimentare, in momentul in care vom avea datele preliminare ale comisiei", a transmis DSU.Un incendiu a izbucnit, marti, intr-un apartament situat la etajul sase al unui bloc de pe bulevardul Mamaia , din municipiul Constanta.La fata locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere si o autoscara. ISU Dobrogea sustine ca aceasta din urma a sosit dupa cateva minute de la momentul la care femeia a sarit in gol pentru ca era in pericol sa arda de vie. Motivul invocat a fost ca in municipiul Constanta exista o singura autoscara, si transportul ei la locul incendiului a durat 8 minute. Femeia a murit in urma impactului cu solul.ISU Dobrogea a precizat ca apelul la numarul unic de urgenta 112 a fost preluat de dispecerul ISU Constanta la ora 09.14, primul echipaj care a ajuns la locul interventiei a fost ambulanta SMURD tip B2, la ora 09.21, iar autoscara a ajuns la ora 09.27.Martorii sustin, insa, ca autoscara a ajuns la incendiu de abia dupa circa 14 minute fata de momentul caderii femeii din apartament. Camera de supraveghere a unui autoturism care circula in spatele autoscarii, sincronizata la data si ora cu un telefon mobil, arata ca masina pompierilor a ajuns la locul solicitarii cu cateva secunde inainte de ora 9.41, sustin cei de la Focus Press Pompierii care au ajuns initial la fata locului au precizat ca nu detin in dotare o saltea, care in acest caz ar fi putut sa o salveze pe femeie.