Cum a ajuns Dunarea sa fie invadata de gunoaie. Mii de pet-uri si resturi menajere in urma inundatiilor

Catalin Tutilescu, comisar-sef la Garda de Mediu Mehedinti, spune ca mizeria a fost adusa de raul Cerna, in urma viiturilor provocate de ploile abundente din ultimele zile."Pe raul Cerna s-au acumulat mari cantitati de PET-uri, material lemnos, resturi menajere, fenomen care se repeta ori de cate ori ploua abundent. Aceste deseuri au fost aduse de apele crescute ale raului Cerna, fiind preluate din depozitele necontrolate de deseuri amplaste de-a lungul raului in judesul Caras-Severin. Comisarii Garzii Mediu Mehedinti s-au deplast in zona au contatat apele romane si s-au impus masuri de ridicare a deseurilor si igienizarea malurilor", a declarat la Digi24 Catalin Tutilescu, comisar-sef la Garda de Mediu Mehedinti."Speram in cateva zile, vremea sa ne lase in primul rand, speram sa reusim sa decolmatam aceasta zona", a mai spus Tutilescu.