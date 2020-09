Echinoctiul de toamna 2020. Ce se intampla din punct de vedere astronomic

In fiecare an, la inceputul ultimei decade a lunii septembrie, este momentul echinoctiului de toamna, cand longitudinea astronomica a Soarelui atinge valoarea de 180 grade, potrivit Observatorului Astronomic "Amiral Vasile Urseanu".Momentul echinoctiului de toamna 2020 este marcat marti, 22 septembrie, la 16.30, ora Romaniei.Punctul echinoctiului de toamna, numit si "punct autumnal", se afla pe sfera cereasca la intersectia eclipticii (ce reprezinta proiectia pe sfera cereasca a planului orbitei Pamantului) cu ecuatorul ceresc, pe care Soarele il traverseaza la aceasta data, trecand din emisfera nordica a sferei ceresti in cea sudica. Aflandu-se deci la aceasta data in dreptul ecuatorului ceresc, Soarele va rasari si va apune chiar in punctele cardinale est si vest, durata zilelor fiind astfel egala, indiferent de latitudine, cu cea a noptilor.Singurele exceptii sunt intalnite in regiunile polare: in zona Polului Nord incepe lunga noapte polara, iar in cea a Polului Sud Soarele se iveste de deasupra orizontului, timp de sase luni, pana la momentul echinoctiului de primavara.In emisfera sudica a Pamantului, data de 22 septembrie marcheaza inceputul primaverii.Incepand de la aceasta data, durata zilelor va continua sa scada, iar cea a noptilor sa creasca, pana la data de 21 decembrie, cand va fi momentul solstitiului de iarna.La tara, echinoctiul de toamna reprezinta incheierea muncilor agricole si sarbatorirea estui eveniment prin sarbatoarea recoltelor. Satenii obisnuiesc sa duca bucate din recolta la preot pentru a fi sfintite. Dupa sfintire, se spune ca aceste legume si fructe capata puteri tamaduitoare, scrie Digi24.ro.Se spune ca in aceasta zi florile plang pentru ca venirea iernii inseamna si sfarsitul lor. Pentru a avea flori in ghiveci care sa reziste peste iarna trebuie sa le ungi cu mir sfintit la o manastire si astfel vor rezista si pe timpul iernii la fereastra.Potrivit traditiei, in aceasta zi se prepara primul must din strugurii proaspat culesi, se bat nucii si se scutura merele si gutuile.