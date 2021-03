Incepe primavara astronomica. Ora la care se va produce echinoctiul de primavara

"Dupa "Martisor", "Babe" si "Mosi", dupa "zapada mieilor", cand calendaristic deja am pasit in anotimpul primaverii desi luna martie se dovedeste a fi destul de capricioasa, ne apropiem de momentul echinoctiului de primavara, ce marcheaza inceputul primaverii astronomice. El se produce in jurul datei de 20 martie cand longitudinea astronomica a acestuia revine la valoarea de zero grade", scriu specialistii de la Observator, citati de news.ro La momentul Echinoctiului de primavara Soarele traverseaza ecuatorul ceresc trecand din emisfera australa a sferei ceresti in cea boreala. Incepand de la aceasta data , durata zilei (fata de cea a noptii) va fi in continua crestere, iar cea a noptii (fata de cea a zilei) in scadere, pana la data de 21 iunie, cand va avea loc momentul solstitiului de vara.