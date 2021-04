Echipajele navelor vor invata manevrele de salvare folosind tehnologie de ultima generatie dezvoltata de la SIMAVI

Responsabilitatile SIMAVI in proiect

Academia PALAEMON

Instruirea personalului;

Evaluarea personalului;

Dezvoltarea scenariilor pentru simulari;

Imbunatatirea continua a procedurilor de siguranta.

Ochelari AR pentru echipajul navei

Proiectul PALAEMON a fost creat pentru ca in timpul unei urgente sau unui incident grav, evacuarea pasagerilor sa se faca cu cea mai mare eficienta posibila. Se adreseaza companiilor care detin nave mari de croaziera si RoPax (feriboturi de croaziera) si combina expertiza mai multor parteneri din domeniul fabricarii navelor de croaziera, marii operatori de nave de croaziera, societati de clasificare, organizatii specializate in producerea de senzori, un grup multidisciplinar de inovatori (precum SIMAVI), experti in eLearning si formare virtuala.PALAEMON propune dezvoltarea si evaluarea unui sistem sofisticat de evacuare centralizata in masa, care regandeste total sistemul actual de evacuare in masa, combinat cu un ecosistem inteligent de componente critice. Aceasta metoda va oferi acces in timp real la date, pentru a stabili strategii adecvate de evacuare. Astfel, planificarea operationala a procesului de evacuare a navelor deteriorate sau inundate este extrem de optimizata.Ecosistemul inteligent propus de PALAEMON incorporeaza tehnologii inovatoare pentru detectarea, monitorizarea si numararea persoanelor aflate la bord; servicii de localizare, precum si date in timp real in timpul accidentului. Acestea vor fi integrate intr-un sistem independent, inteligent, de monitorizare a situatiei si de orientare, care va putea oferi echipajului o cale eficienta de evacuare pentru multimi mari de pasageri.Monitorizarea continua si controlul permanent vor spori capacitatea de a detecta, preveni si atenua orice problema si daunele potentiale care decurg din accidente si dezastre fizice si / sau provocate de om.In calitate de partener tehnologic, SIMAVI va conduce dezvoltarea programului de instruire, folosind ochelari cu Realitate Augmentata, pentru intregul echipaj al unei nave. In plus, avand o mare experienta in activitati de formare, SIMAVI va conduce Academia PALAEMON.SIMAVI este implicat in mod similar intr-un alt proiect european: ISOLA . Pentru ISOLA, SIMAVI va dezvolta, de asemenea, aplicatii de realitate virtuala si realitate augumentata pentru instruirea membrilor echipajului si asistarea ofiterului de securitate la bordul navei de croaziera, dar va livra si o aplicatie mobila care comunica pasagerilor in situatii de pericol.Tehnologiile VR si sistemele AR vor avea misiunea inovatoare de a imbunatati formarea si constientizarea personalului si de a facilita transferul de cunostinte si standardizarea celor mai bune practici. Echipati cu casti Oculus Quest, utilizatorii VR vor avea posibilitatea de a practica in siguranta diverse scenarii legate de siguranta pasagerilor. Tehnologia VR va permite, prin urmare, o imersiune completa a utilizatorilor, permitand cooperarea directa dintre stagiari si experti in materie.Unele dintre sarcinile specifice care pot fi efectuate in PALAEMON cu ajutorul VR sunt:Componenta de Realitate Augmentata are un rol esential in implementarea scenariilor de evacuare. In cadrul proiectului PALAEMON, castile utilizate pentru componentele AR vor fi dispozitivul HoloLens 2 de la Microsoft. In timpul simularilor, Realitatea Augmentata va suplini cateva caracteristici critice.In primul rand, ochelarii vor oferi echipajului asistenta si indrumare in timp real in timpul scenariilor.In al doilea rand, tehnologia de ultima generatie va furniza membrilor echipajului informatii vitale cu privire la starea navei, cu privire la orice schimbari sau actualizari ale strategiei de evacuare, monitorizand in acelasi timp pasagerii si mediul.In plus, AR va permite comunicarea in timp real a membrilor echipajului in timpul scenariilor de evacuare, facilitand schimbul de informatii exact la timp intre participanti.Coordonator: Airbus Defence And Space SAS (ADS), FrantaParteneri: Software Imagination & Vision (SIMAVI), Romania; Autoritatea Navala Romana, Romania; Atos Spain SA, Spania; Konnektable Technologies Limited (KT), Irlanda; Engitec Systems International Limited (ESI), Cipru; Internet Of Things Applications And Multi Layer Development LTD, Cipru; Johanniter Osterreich Ausbildung Und Forschung Gemeinnutzige GMBH (JOAFG), Austria; National Technical University Of Athens (NTUA), Grecia; Advantic Sistemas y Servicios S.L, Spania; DSB Deutsche Schlauchboot GmbH, Germania; Jade Hochschule Wilhelmshaven/ Oldenburg/ Elsfleth (JHS), Germania; Ericsson Hellas Sa Tilepikoinoniakoy Ilinox (Ericsson Hellas), Grecia; Danaos Shipping Company Limited (Danaos), Cipru; Engineers For Business Ipiresies Technologias Kai Michanikis Anonimi Etairia (EfB), Grecia; Astilleros De Santander Sa (Astander), Spania; Dnv Gl Hellas Sa (Dnv Gl), Grecia; Admes Monoprosopi Idiotiki Kefelaiouchiki Etaireia (AdMeS), Grecia; Thales Italia Spa (THALIT), Italia; Universidad De Alcala (UAH), Spania; Panepistimio Aigaiou (UAEGEAN), Grecia; Wiser Srl (WISER), Italia; Anonymos Naftiliaki Etaireia Kritis (ANEK), Grecia; Oesterreichischer Lloyd Seereederei LTD (OELS), Cipru; Maritimes Trainingszentrum Wesermasch, Germania; Attica Group, Grecia.Acest proiect a primit finantare din programul Uniunii Europene de cercetare si inovare Orizont 2020 in baza acordului de subventie nr. 814962.Pentru mai multe informatii: