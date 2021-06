Un lac din judetul Brasov curatat de deseuri cu o ambarcatiune 100% electrica, prima de acest fel din Europa

Potrivit Ministerului Mediului, actiunea de ecologizare a lacului Tarlung - Sacele are loc sambata, iar ministrul Mediului, Tanczos Barna, si directorul general al Administratiei Nationale "Apele Romane", Barabas Laszlo, participa la aceasta incepand cu ora 11.00.Aceasta se va face, in premiera, cu o ambarcatiune 100% electrica, prima de acest gen din Europa, utilizata la colectarea deseurilor din apa. Ambarcatiunea a fost denumita Ebisu - protectorul apelor si este realizata de Act For Tomorrow."Ambarcatiunea care va curata deseurile de pe luciul apei este compusa dintr-un motor electric, alimentat cu energie din baterii model Tesla 3 si dispune de incarcare directa de la panourile solare. La bord se pot colecta deseurile din plastic, aluminiu, sticla, lemn, textile etc. Aceste deseuri sunt sortate si ulterior merg spre reciclare", arata sursa citata.