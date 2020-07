Efectele crizei coronavirusului: Zece milioane de elevi ar putea abandona scoala la nivel mondial

Masurile adoptate pe fondul pandemiei afecteaza pana la 9,7 milioane de copii care, din motive socio-economice, se afla in situatia de a nu mai putea merge la scoala, se arata in raportul realizat de organizatia internationala "Salvati copiii", potrivit Daily Mail Organizatia caritabila citeaza datele UNESCO potrivit carora 1,6 miliarde de tineri, 90% din numarul de elevi la nivel mondial, au parasit scolile si universitatile din cauza masurilor sanitare impuse de pandemie.In acelasi timp, "Salvati Copiii" avertizeaza asupra unui deficit de 77 de miliarde de dolari din bugetele pentru educatie ale tarilor cu venituri mici si mijlocii pana la sfarsitul anului 2021."Salvati Copiii" a solicitat creditorilor comerciali sa suspende rambursarea datoriei pentru tarile cu venituri mici - o actiune despre care spune ca ar putea salva 14 miliarde de dolari pentru programele de educatie."Promisiunea pe care a facut-o lumea pentru a asigura accesul tuturor copiilor la o educatie de calitate pana in 2030, se va intarzia cu cativa ani", a spus directorul executiv al "Salvati Copiii."