Cum a ajuns Marea Britanie sa fie o pepiniera de noi tulpini agresive de COVID-19

Sistem de alerta in cinci trepte

Efectul imunizarii "de turma"

O noua tulpina de COVID-19, identificata in Regat

Depistata in tot mai multe state europene, care au suspendat deja zborurile inspre si dinspre Marea Britanie, noua tulpina de COVID-19 si mutatiile acesteia sunt atent monitorizate de experti.Abia in momentul in care noul virus SARS-COV-2 s-a raspandit in Regatul Unit cu o rapiditate care i-a ingrijorat pe specialisti, autoritatile au luat decizia de a ridica nivelul de restrictii de la gradul 2 la gradul 4.Concret, acest sistem de alerta in cinci trepte a fost pus la punct in urma cu cateva luni, cand in Marea Britanie numarul de cazuri de COVID-19 explodase. Daca un nivel cinci insemna "cel mai grav" nivel al infectarii cu noul coronavirus, nivelul 1 insemna, pentru autoritati, ca maladia nu mai este prezenta in tara.Cum s-a ajuns insa ca in Marea Britanie sa circule tot felul de mutatii ale COVID-19? In martie, la debutul pandemiei, premierul Boris Johnson nu a dispus o izolare atat de stricta a populatiei precum restul tarilor europene. In prima instanta, politica adoptata in Regatul Unit a fost aceea de imunizare in masa, fapt care a dus la o ingrijorare a oamenilor de stiinta la momentul respectiv.Acestia au recomandat Marii Britanii sa vina cu masuri ferme, avertizand ca un sfert de milion de oameni ar putea muri intr-o epidemie catastrofala produsa de noul tip de coronavirus.Ulterior, in urma criticilor primite dar si pentru ca numarul de cazuri de infectare cu COVID-19 era intr-o continua crestere, premierul Boris Johnson a revenit asupra deciziei.Chiar si asa, a refuzat sa inchida scolile, desi unii parinti incepusera sa isi tina acasa copiii. Totodata, le-a cerut oamenilor sa evite localurile, teatrele si alte spatii inchise si a recomandat izolarea celor infectati la domiciliu pentru 14 zile.In iunie, Johnson anunta ca magazinele si scolile primare se redeschid, daca exista vreun progres in lupta cu noul coronavirus. O data cu relaxarea masurilor, Marea Britanie a continuat sa fie expusa la infectie.Ba mai mult, primele cazuri cu infectie cu noua tulpina de COVID-19 si raspandirea acesteia si in alte state a inchis legaturile cu restul tarilor. Ulterior, restrictiile au fost fie mentinute, fie inasprite, insa abia de acum o saptamana s-a trecut la un nivel 4 al masurilor, impus de pandemie.Saptamana trecuta, o alta mutatie, a carei provenienta este din Africa de Sud , a fost depistata tot in Regatul Unit, tinerii parand a fi cei mai expusi la aceasta noua mutatie, aflata la randul rau in atentia specialistilor.