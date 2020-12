Cum au fost afectati pacientii cu cancer de pandemia COVID-19: vieti pierdute, operatii amanate, investigatii intarziate

"Politicile statului au fost dezastruoase"

Probleme pentru pacientii din rural

Pacienti care au pierdut lupta cu boala

Nevoiti sa stea uneori chiar si ore in sir pentru a putea fi testati impotriva noului coronavirus inainte de a beneficia de radioterapie sau chimioterapie, pacientii spun ca ceea ce a pus capac a fost directionarea majoritatii fondurilor de la stat catre pacientii COVID."Toate aceste lucruri s-au intamplat din cauza politicilor dezastruoase adoptate de Ministerul Sanatatii si transformarea unor spitale in unitati sanitare COVID", a punctat Cezar Irimia, presedintele Federatiei Asociatiilor Pacientilor de Cancer din Romania.La inceput de pandemie, FABC a vrut sa vada care a fost nevoia pacientilor cu cancer. Intre altele, acestia au avut nevoie de informatii, fiind speriati de modul in care pot fi afectati in contextul in care erau expusi la infectia cu coronavirus. Din acest motiv, o parte din pacienti au preferat sa nu mai mearga la medicul curant.Ulterior, cozile care s-au format in institutele oncologice din tara, practic cele care au preluat greul in momentul in care pacientii cu cancer nu au mai putut merge in spitalele transformate in unitati COVID, i-au determinat si ele pe pacienti sa prefere sa renunte la investigatii.Nu in ultimul rand, bolnavii de cancer care locuiesc in zona rurala au avut un acces limitat la medicii curanti.Insa nu doar situatia pacientilor oncologici romani a fost una dificila. La fel s-a intamplat si cu pacientii transplantati.Gheorghe Tache, presedintele Asociatiei Pacientilor Transplantatilor din Romania, admite ca anul 2020 a fost unul dificil pentru el si pentru colegii sai. Pe o parte dintre ei i-a pierdut."Sunt foarte multi colegi pe listele de asteptare, unii in stadii avansate de boala iar singura speranta a lor este sa sune telefonul salvator si sa auda ca s-a gasit un organ compatibil si pentru ei. Pe toate tipurile de transplant e o nevoie acuta de organe. Am pierdut colegi care aveau nevoie de transplant de plaman, desi s-au facut si demersuri pe la Ministerul Sanatatii pentru a merge in strainatate. E necesar sa beneficiem la timp de procedura pentru ca boala se agraveaza si chiar daca se gaseste organ compatibil, uneori se ajunge in situatia in care devii incompatibil pentru un transplant", a explicat reprezentatul pacientilor.