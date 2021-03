Cand trebuie sa ne alerteze efectele secundare la vaccinul anti COVID-19

Reactii adverse mai intense decat la vaccinurile obisnuite

Mai mult, efectele secundare apar de obicei la trei zile dupa vaccinare si dispar dupa aproximativ doua zile. Complicatiile mai severe, dar rare, de tipul paraliziei sau alergii puternice trebuie insa raportate. Aceste situatii sunt insa rare, conform autoritatilor. Procentul de reactii adverse apare la vaccinurile cu ARN mesager un pic mai intens la a doua doza fata de prima dar daca cineva nu are reactie adversa la prima doze e foarte putin probabil sa aiba vreo reactie la a doua. Pe de alta parte, la AstraZeneca este invers. Daca apar, reactiile adverse se produc mai degraba la tineri si mai degraba la prima doza, nu la a doua. Reactiile adverse sunt mentionate pe prospect si acolo sunt puse in functie de procentul de aparitie. E foarte posibil sa nu fie neaparat prezent", a explicat pentru Ziare.com medicul Sandra Alexiu, sefa Asociatiei Medicilor de Familie Bucuresti Ilfov.Potrivit acesteia, in cazul vaccinurilor impotriva noului coronavirus, reactiile adverse sunt o idee mai intense decat in cazul vaccinurilor cunoscute deja datorita elementului de noutate."Metoda de sinteza a vaccinului presupune un vector viral care inseamna macar o reactie locala, ceva mai intensa decat la vaccinurile cu sinteza obisnuita deja cunoscute din istoria vaccinurilor", a precizat medicul.In ceea ce priveste reactiile adverse, doctorul Sandra Alexiu arata ca nu poate exista comparatie intre o reactie adversa dupa vaccin si a trece efectiv prin boala."Punand in balanta reactia locala adversa care poate insemna fie durere de brat, care tine cateva zile, fie aparitia unui ganglion, febra si frisoane care pot sa scoata pe cineva din functiune pret doua-trei zile, e mai bine decat o potentiala intalnire cu boala. Nici nu se poate pune problema unei comparatii. Nu se pune problema, daca e sa alegi, ca preferi sa faci boala decat sa faci o reactie adversa la vaccin. Cred ca exista un fel de amplificare data de presa si de postarile de pe social media, si cel mai rau fac postarile venite de la doctori care nu se pricep", a conchis medicul de familie.