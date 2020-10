Pandemia i-a lasat pe bolnavii cronici fara tratament. Medic: Unii pacienti nu au mai ajuns la spital sa fie diagnosticati

Problema analizelor pentru bolnavii cronici

Bolnavii cronici din Romania resimt puternic impactul pandemiei de Covid-19. Serviciile medicale de care au nevoie nu mai sunt la indemana, iar calitatea acestora lasa de dorit. Rezultatul se vede in deteriorarea starii lor de sanatate si in cresterea presiunii asupra sistemului medical, potrivit unui studiu realizat de Observatorul Roman de Sanatate.Peste jumatate dintre bolnavii cronici chestionati considera ca pandemia COVID-19 a avut un impact negativ asupra calitatii ingrijirilor medicale primite. Trei sferturi dintre spitalele COVID-19 desemnate de faza II sau de suport au acreditari de categorii inferioare, ceea ce nu garanteaza obtinerea celor mai bune rezultate in tratarea pacientilor COVID-19. In plus, peste trei sferturi dintre medicii de familie chestionati considera ca pandemia COVID-19 a avut un efect negativ asupra accesului bolnavilor cronici la servicii medicale, concluzioneaza studiul citat.Radu Ganescu, presedintele Coalitiei Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania (COPAC), spune ca pacientii cronici ai spitalelor de boli infectioase si pneumofitiziologie din tara isi continua tratamentele, dar nu mai reusesc sa isi monitorizeze evolutia starii de sanatate prin analize recurente."Din nefericire, situatia nu este foarte buna, in sensul ca marea majoritate a spitalelor care sunt suport Covid, referindu-ma la spitalele de boli infectioase, de pneumofitiziologie din tara si-au restrictionat foarte mult activitatea in ceea ce priveste interactiunea cu ceilalti bolnavi, adica bolnavii non-Covid. Aici sunt cei care sunt in programele nationale de tratament, fie ca vorbim de pacientii cu tuberculoza, HIV sau alte categorii de pacienti care, intr-adevar, isi continua tratamentul inceput, dar pentru ca spitalele sunt foarte aglomerate, foarte putini reusesc sa isi faca si partea de analize, de monitorizare, de investigatii care trebuie verificate la o perioada de trei-sase luni in vederea supravegherii starii de sanatate. La partea aceasta de analize, lucrurile sunt complicate, pentru ca marea majoritate a acestor spitale sunt suport Covid, iar unele investigatii nu se pot face, pentru ca sunt in sectiile pacientilor Covid, iar alte investigatii sunt amanate. Pacientii care ar trebui sa fie acum internati sunt din ce in ce mai putini, pentru ca nu vin la spital , unii dintre ei, de frica", sustine Ganescu.Reprezentantul asociatiei COPAC atrage atentia ca relocarea pacientilor din spitalele care au devenit Covid-19, precum spitalul Colentina, catre alte unitati medicale este complicata, intrucat autoritatile nu au emis procedurile sau regulile."In spitalele care sunt de suport, cum este spitalul Colentina, lucrurile sunt si mai complicate pentru toate categoriile de pacienti cronici, pentru ca multi dintre ei trebuie sa fie relocati in alte spitale. Relocarea nu se face asa de usor, pentru ca nu ne spune nimeni unde si cum ar trebui relocati. In al doilea rand, sa relochezi sute de pacienti intr-un alt spital, care deja trateaza sute de pacienti, inseamna ca il aglomerezi pana la nefunctionalitate, pentru ca, in momentul in care te duci la celalalt spital sa beneficiezi de tratament sau de servicii medicale, esti programat peste trei sau patru luni. Este imposbil ca starea de sanatate a unui pacient cronic sa fie in conditii optime in urmatoarele trei luni. Lucrurile sunt complicate, pentru ca sistemul era aglomerat dinainte de pandemie, nu neaparat de acum", mai spune Ganescu."Acum, fiind foarte mult restrictionat, lucrurile sunt haotice si fiecare face intr-un fel sau altul cat sa isi asigure functionalitatea. Lucrurile acestea sunt atat de neclare si de nefunctionale, incat exista o mare problema pentru pacienti sa isi urmeze tratamentul, sa aiba acces la tratament si in spital. In plus, exista o mare problema pentru cei care, din nefericire, in aceste sase luni de zile, nu au mai ajuns la spital sa fie diagnosticati, fie ca vorbim de pacienti cu tuberculoza, HIV, scleroza sau Parkinson", adauga Ganescu.Cristian Baicus, medic primar medicina interna la Spitalul Clinic Colentina, care a devenit din septembrie suport Covid-19, marturiseste ca procedura de relocare a pacientilor le revine medicilor, care isi suna colegii din alte spitale pentru a incerca sa ii transfere."In prima perioada, nu au mai putut veni pacienti la Colentina, si-a gasit fiecare pe unde a putut. Am avut unii colegi care au fost detasati in alte spitale si care se ocupau de acolo de retetele lor. Daca li se intampla ceva, incercam sa ii rezolvam prin WhatsApp, prin telefon. Multi pacienti sunt din provincie. Incercam, pe cat se poate, sa ii rezolvam, ei ramanand acolo, mai ales ca fusese si acel lockdown. Dupa aceea, am avut o perioada foarte scurta in care am functionat hibrid, i-am vazut in internari de zi, altii i-au si internat, i-au si operat. Am observat ca bolile lor evoluasera, mai ales cele de chirurgie. Au fost mult mai greu de rezolvat. Acum, noi speram ca totusi vom putea sa ii vedem in internari de zi, sa eliberam si documentele de care au nevoie. Sper sa ni se aprobe aceste circuite separate pentru internari de zi pentru pacienti non-Covid-19, dar nu s-a putut. Ministerul Sanatatii ne-a transmis acum ca pacientii trebuie mutati. In martie, ne-au mai ajutat, dar acum a trebuit ca fiecare coleg sa se descurce. Pe cei externabili, i-am externat. Mai erau si pacienti din ATI. A trebuit sa vorbeasca ei personal, sa se roage de alti colegi, din alte spitale, sa ii primeasca. Este foarte greu, pentru ca toate spitalele functioneaza in ralanti in aceasta perioada, numarul de paturi a scazut, sunt multe proceduri", a explicat Cristian Baicus.In plus, unele spitale care au devenit suport Covid-19 erau printre putinele unitati medicale unde se realizau proceduri specifice. Este si cazul spitalului Colentina, care alaturi de cel din Timisoara si de alte clinici private din tara realizeaza tratamentul pentru distonie, o tulburare neurologica a miscarii corpului care se manifesta prin contractura musculara, spasme involuntare."Imi pare rau ca se iau decizii netransparent si in lipsa unor discutii cu specialisti, cu medici . Am inchis spitalul Colentina, avem pacienti cu distonie, nu se mai pot trata decat la Timisoara, este singurul centru care mai exista, restul sunt private. Unde ii trimitem si pe cheltuiala cui? Pacientii acestia nu se vor mai trata. Un tratament costa undeva la 1.500-2.000 de lei", dezvaluie Radu Ganescu, presedintele COPAC.Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara are o sectie non-Covid, unde sunt internati bolnavii cronici pentru a li se evalua starea de sanatate. Medicul Virgil Musta sustine, de asemenea, ca o parte din pacienti ajung la spital cu forme severe ale bolii, starea lor agravandu-se pentru ca nu au venit mai devreme."Noi, la spital, avem o sectie pentru pacientii non-Covid pe care ar trebui sa ii internam. Spitalizarea de zi si ambulatoriul de specialitate functioneaza. In programele noastre sunt pacienti cu infectie HIV si cu hepatite cronice B sau C. Ei au continuat sa vina din ambulator, pentru ca aceasta este procedura. Evaluarea si monitorizarea lor se face prin spitalizare de zi. Este adevarat ca sectia este cu mult diminuata, dar pentru pacientii care chiar necesita internare avem loc. Am constatat ca se interneaza cei care chiar au probleme serioase de sanatate. Inainte veneau cu orice probleme de sanatate si solicitau sa se interneze. Acum nu mai solicita. Mai avem si sprijinul spitalelor suport. Unii pacienti au o stare mai agravata, aceasta este perceptia mea, nu este documentata. Prin faptul ca si-au neglijat starea, vin cu forme mai severe. Acest lucru se intampla si la pacientii cu Covid-19. Multi dintre ei isi neglijeaza internarea si vin cand saturatia este foarte scazuta si diverse mecanisme patogenice s-au declasat si este mult mai greu sa ii tratezi, mai ales la formele severse si critice.Radu Ganescu, presedintele COPAC, acuza lipsa unor protocoale clare, care sa fie implementate de toate unitatile sanitare, aratand cu degetul catre autoritatile sanitare ca nu au reusit in sapte luni de zile, de la debutul pandemiei in Romania, sa stabileasca reguli impreuna cu actorii implicati: medici si pacienti."Ar trebui sa existe o constanta in ceea ce inseamna decizii si niste protocoale si reguli clare, care sa fie aplicate de la prima circa de ambulatoriu de la coltul strazii pana la cele mai mari spitale din tara. La ora actuala nu exista nici o regula. Fiecare interpreteaza cum vrea, iar deciziile lor, din punctul meu de vedere, nu sunt luate pe baze stiintifice. Celor care ar trebui sa mearga la spitalul care a devenit suport Covid sa li se spuna clar unde sunt transferati, potrivit unei liste care vine de la DSP. Noi suntem dezamagiti, pentru ca de la inceputul anului, cand am intrat in pandemie, nu cunosteam foarte multe lucruri si am luat niste decizii radicale, de a inchide spitale, in loc sa ne luam dupa reglementarile Organizatiei Mondiale a Sanatatii, dupa sapte luni, nimic nou, nimic clar, nimic structurat", spune Ganescu.Astfel, organizatiile de pacienti au ajuns sa intermedieze relatia dintre medici si pacienti, cautandu-le celor din urma un loc intr-un spital, la nevoie."Eram cu totii de acord ca in toamna va veni un val mai mare si toate discutiile au fost ca in aceasta perioada sa gasim solutii impreuna: medicii, autoritatile si pacientii sau acele categorii de pacienti cronici care se trateaza de 30-40 de ani in spitale. In sase luni de zile, daca aveam doua-trei discutii, gaseam niste solutii punctuale pentru fiecare categorie de pacienti. Chiar daca nu gaseam si se dorea inchiderea unor spitale, aveam legaturi cu alte centre. Noi acum punem in legatura pacientii ramasi pe drumuri cu doctori de la alte spitale care au locuri libere. Nu trebuia sa facem noi asta, acest lucru trebuia sa fie reglementat cand luam niste decizii. In sapte luni nu am reusit sa luam niste decizii si sa creionam niste circuite", adauga Radu Ganescu.