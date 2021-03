Razvan Chereches: "Efectul vaccinurilor se va vedea abia in valul 4, care va incepe din toamna"

"Pentru valul de acum, masurile care ne vor salva sunt aceleasi: testare cat mai extinsa, si aici vedem ca nu reusim nicicum sa crestem numarul de teste, anchete epidemiologice, vedem ca nici cu astea nu reusim sa ne descurcam, si restrictiile, respectiv purtarea mastii, evitarea aglomerarilor, ventilatie", a declarat acesta joi seara la TVR1 El a atras atentia ca, desi a crescut ritmul, Ministerul Sanatatii nu comunica suficient . Tot din aceasta perspectiva, de vina sunt si autoritatile locale. Cifrele continua sa creasca chiar si sub restrictiile cele mai dure pentru ca "avem carantina pe hartie, pe model romanesc"."Din nefericire, vaccinurile nu ne protejeaza de acest val, de valul 3 . Efectul vaccinurilor se va vedea abia pentru valul 4, care va incepe din toamna. Pentru ca abia atunci vom avea un numar suficient de mare de persoane care au fost vaccinate si care nu vor mai fi expuse in acest fel. Pentru valul de acum, masurile care ne vor salva sunt aceleasi de pana acum, respectiv: testare cat mai extinsa, si aici vedem ca nu reusim nicicum sa crestem numarul de teste, anchete epidemiologice, vedem ca nici cu astea nu reusim sa ne descurcam, si restrictiile, respectiv purtarea mastii, evitarea aglomerarilor, ventilatie", a explicat Razvan Chereches."Ei bine, daca aceste masuri nu sunt respectate, din nefericire vom avea in continuare o crestere a numarului de cazuri si va trebui sa luam masuri - autoritatile vor lua masuri si restrictii mult mai severe. Dar trebuie sa fim foarte clari - motivul pentru care vom ajunge la o carantina, daca se va ajunge acolo, va fi din cauza ca nu se respecta regulile, autoritatile nu reusesc sa transmita un mesaj clar - de ce trebuie purtata masca in continuare".Intrebat de jurnalistul Radu Andrei Tudor cine nu reuseste sa transmita acest mesaj, Chereches a raspuns: "Aici avem o combinatie. Avem Ministerul Sanatatii care trebuie sa comunice cu toata lumea, si avem autoritatile locale, care trebuie sa se asigure ca regulile sunt respectate pe plan local. Deci Ministerul Sanatatii in continuare, desi a crescut ritmul de comunicare, nu comunica suficient. Mai ales in conditiile in care avem fenomenul asta de oboseala. Oamenii au obosit, au obosit de respectare, au obosit de masti, au obosit de toate astea"."Dar trebuie sa fie foarte clar: mai avem doua luni, deci trebuie sa mai strangem din dinti inca doua luni, pana incepe luna mai, pana incepe sa se incalzeasca vremea , si din acel moment, din cauza ca iesim afara, se deschid geamurile, se ventileaza spatiile mai bine, va incepe sa scada incet-incet rata de transmitere a virusului. Peste vara vom avea din nou relaxare", a adaugat specialistul.Razvan Chereches a atras totodata atentia ca acolo unde a fost impusa, carantina nu este aplicata corespunzator si de aici numarul tot mai mare de cazuri."Carantina aplicata functioneaza, pentru ca scade interactiunea intre oameni. Doar in conditiile in care avem carantina pe hartie, pe model romanesc, si de fapt, in realitate, nu este implementata corespunzator de catre politia locala si de catre autoritatile locale, in aceste conditii, numerele vor continua sa creasca", a aratat Chereches.