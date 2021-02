Eficacitatea de 94% a vaccinului Pfizer-BioNTech, confirmata in primul studiu in conditiile din lumea reala

"Este vorba despre prima dovada validata de oameni de stiinta pentru eficacitatea unui vaccin in conditiile din lumea reala", a declarat Ben Reis, unul dintre coautorii acestui studiu, care a fost publicat miercuri in prestigioasa revista New England Journal of Medicine Pana acum, eficacitatea unui vaccin a fost dovedita prin studii clinice realizate pe mii de persoane, dar nu in conditii reale, care implica o mai mare varietate de persoane si comportamente, dar si provocari logistice precum mentinerea serurilor la temperaturi scazute. Studiul a fost realizat pe baza datelor obtinute de la 1,2 milioane de persoane monitorizate de una dintre cele mai mari organizatii de sanatate din Israel (Clalit Health Services), intre 20 decembrie 2020 si 1 februarie 2021. In acest interval, varianta britanica a noului coronavirus circula deja in tara, facand aceste rezultate sa devina inca si mai interesante.Aproape 600.000 de persoane care au primit vaccinul anti-COVID-19 au fost "asociate" foarte riguros cu alte 600.000 care nu au fost imunizate si care prezentau caracteristici foarte asemanatoare prin prisma unor factori precum varsta, sexul, comorbiditatile si locul de origine.Comparand cele doua grupuri, autorii cercetarii au aratat ca vaccinarea a redus cu 94% cazurile simptomatice de COVID-19, cu 92% cazurile grave ale bolii si cu 87% spitalizarile. Aceste procente se refera la protectia obtinuta la cel putin sapte zile dupa administrarea celei de-a doua doze.Dar "un efect protector destul de consecvent a fost observat chiar si inainte de a doua doza", a precizat Noam Barda, unul dintre cei doi autori principali ai studiului, vorbind despre o eficacitate de 57% pentru cazurile de COVID-19 cu simptome si de 62% pentru cazurile grave.De asemenea, vaccinul a avut o eficacitate de 72% in prevenirea deceselor de COVID-19 dupa prima doza, insa numarul mic al deceselor inregistrate in cadrul studiului a facut ca acest procent sa fie considerat mai putin fiabil.Eficacitatea a fost relativ constanta pentru toate grupele de varsta, "inclusiv pentru persoanele cu varste de peste 70 de ani", a precizat Ben Reis. In schimb, "avem indicii care ne arata ca pentru persoanele care au multe boli (anterioare), vaccinul functioneaza avand o eficienta usor mai scazuta".